IAAD. Istituto d’arte applicata e design

IAAD è un Istituto d’arte applicata e design con sede a Torino e Bologna, istituito nel 1978 con l’intento di formare le nuove generazioni di designer di successo. La scuola si contraddistingue per la sua community internazionale valorizzando lo stile italiano senza rinunciare alla ricerca di nuove forme d’arte.

Le sedi sono:

Torino: Via Pisa 5/d 10152

Bologna: Via Jacopo Barozzi 3/i 40126

I corsi dello IAAD

IAAD affronta i molteplici ambiti del Design e della Comunicazione proponendo Corsi di Diploma Accademico di I Livello.

Per i corsi triennali è prevista una prova di ammissione che consiste in un elaborato creativo. Gli studenti devono mandare la domanda di ammissione entro i tempi stabiliti dal bando di accesso visionabile sul portale IAAD.

I corsi sono:

Fashion design

Interior & Product design

Graphic & Communication design

Trasportation design

Interior design

Textile and fashion design

Product design

Innovation design

Communication design

Digital communication design

I master:

Design for mobility solutions

Digital design

Event design & management

Interior design

Communication & branding design for food

Wryting and visual storytelling

Motocycle design

Fashion management

Trasportation Design

Digital marketing & communication management

Borse di studio

La scuola mette a disposizione delle borse di studio per gli studenti più meritatevoli. IAAD ha messo disposizione 10 Borse di studio a parziale copertura, fino al 75%, della retta di frequenza per il Diploma Accademico di I livello in Innovation design per l’impresa, la cultura e il sociale per l’anno accademico in corso.

Mentre gli studenti internazionali interessati a iscriversi ai corsi triennali possono usufruire anche delle Borse di Studio messe a disposizione dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.