La scelta del corso di studi universitario è una decisione che non sempre risulta facile. Spesso, davanti alle numerose offerte formative esistenti, ci si può trovare spiazzati e non sapere quale scegliere. Tramite questo articolo faremo luce sull’importanza dei test d’orientamento universitari, che aiutano ogni anno migliaia di studenti a trovare la facoltà che più fa per loro. Segui la nostra guida all’orientamento universitario per esplorare le tue potenzialità.



Qual è il percorso di studi più adatto da intraprendere? Come orientarsi tra le varie offerte formative e quale facoltà scegliere?

Cos’è l’orientamento universitario?

L’orientamento universitario è il processo che aiuta gli studenti a scegliere la facoltà adatta, a seconda delle proprie soft skills ed aree di interesse. La selezione del percorso è molto importante e rappresenta il passaggio dall’apprendimento teorico del liceo ad un percorso mirato all’inserimento nel mondo del lavoro.

Per aiutarti a trovare il corso che fa per te è bene innanzitutto che tu compili dei test di orientamento online gratuiti, ne esistono due tipi:

Test di orientamento facoltà, che aiuta lo studente nel selezionare la facoltà adatta alle proprie capacità, interessi ed abilità. Fornendo in modo generale ed informativo le aree per cui si è più portati.

Test attitudinale universitario, un test più specifico ed approfondito che ha lo scopo di esaminare le propensioni e competenze in relazione a specifiche aree di studio, analizzando le attitudini, capacità di apprendimento ed abilità cognitive.

Entrambi i test sono importanti ed utili per individuare il percorso da intraprendere, fornendo una visione completa di cosa il panorama universitario può offrirti.

Esplora le opzioni che puoi selezionare

Una volta che hai compreso le aree e facoltà che più ti sono affini, esplora le diverse opzioni che ti vengono fornite dagli atenei. Raccogli informazioni su corsi ed esami all’interno delle facoltà a te conformi, per esempio le modalità di accesso o gli sbocchi lavorativi. Analizza e fai confronti con i programmi ed esami che dovrai affrontare, ci sono tante facoltà che hanno simili campi di studio ma diversi programmi formativi.

Ricorda che la scelta della facoltà è importante, ma non irreversibile, se dopo tempo ti rendi conto che il corso non fa per te, non esitare a cambiare. Ma con gli giusti strumenti potrai prendere una scelta consapevole che aprirà le porte del tuo futuro.

Non perdere tempo e scegli il tuo futuro con i nostri test d’orientamento ed attitudinali gratuiti e rapidi da completare!