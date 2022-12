Come celebrare al meglio la laurea

Ce l’hai fatta: il tanto atteso giorno della discussione è imminente e a questo punto ti resta soltanto da programmare come festeggiare la laurea.

In confronto a tutti gli sforzi che hai fatto fin qui, questa può sembrare una passeggiata. E in teoria lo è, ma nella pratica è una cosa che crea comunque dei dilemmi. Dopo tutto lo stress legato alla scrittura della tesi, agli ultimi esami e alla stessa discussione, però, non è affatto il caso di andare in ansia per organizzare la tua festa di laurea.

In questo articolo ti spiegheremo come gestire i preparativi senza patemi.

Continua a leggere per approfondire i seguenti aspetti:

Festeggiare la laurea: il brindisi dopo la proclamazione

Festeggiare la laurea: aperitivo o party serale?

Oltre brindisi, rinfresco e festa: gli altri aspetti delle celebrazioni

Festeggiare la laurea: il brindisi dopo la proclamazione

La prima cosa da fare quando inizierai a pensare a come festeggiare la laurea è informarti presso il tuo ateneo circa le celebrazioni all’interno degli spazi universitari.

Quella di brindare nel cortile o nell’atrio appena terminata la discussione è ormai una consuetudine in molte città. Gli atenei, però, non sempre apprezzano. Tant’è che molti hanno imposto dei limiti stringenti, per evitare che l’entusiasmo dei neo dottori e dei loro amici degeneri. Quindi, meglio sapere prima cosa è concesso e cosa no. E poi cercare il più possibile di attenersi alle regole.

In generale, anche se l’ateneo consente i festeggiamenti, sarebbe opportuno evitare tutto ciò che potrebbe intralciare le attività universitarie o creare sporcizia. Quindi, sono assolutamente vietati gli schiamazzi e l’abbandono di cartacce o bicchieri in giro. Per quanto riguarda i coriandoli, invece, a meno che tu non provveda poi a pulire accuratamente, anche quelli è meglio lasciarli perdere.

Festeggiare la laurea: aperitivo o party serale?

Festeggiare la laurea spesso significa offrire un aperitivo o un piccolo rinfresco a tutti coloro che hanno assistito alla tua discussione. Attorno alle università ci sono sempre diversi bar e locali che propongono servizi del genere. La cosa più saggia è fare un giro di ricognizione con un po’ di anticipo, per trovare un buon compromesso tra qualità e prezzo.

Prima di chiedere dei preventivi, però, fai una lista dei possibili invitati, in modo che tu possa davvero farti un’idea di quanto ti verrà a costare e scegliere un locale abbastanza capiente.

Se deciderai di celebrare la tua laurea così, ti servirà anche una torta: fai in modo che te la consegnino al locale scelto – se l’esercizio stesso non offre questo servizio – e assicurati che sia tenuta alla temperatura ideale fino al momento di consumarla.

Il menù del rinfresco di solito è composto da finger food, tartine e salatini. Il tutto irrorato da spumante. Ma non dimenticare di chiedere che servano anche degli analcolici: qualcuno degli invitati potrebbe essere astemio o semplicemente non avere voglia di bere.

Invece del rinfresco dopo la discussione, alcuni scelgono di posticipare e festeggiare la laurea in serata, organizzando un vero party in grande stile.

Optare per questa soluzione ti costerà sensibilmente di più, a meno che tu non disponga di un locale da poter usare senza doverlo affittare. Se non lo hai, oltre al costo della sala, dovrai calcolare le spese per il catering per l’eventuale buffet (a meno che il posto scelto non provveda anche a questo servizio).

Tieni presente che ci sono dei i servizi di catering che non includono la torta, quindi informati per tempo e, se è il caso, ordinala separatamente. E, qualora desiderassi anche poter ballare, dovrai occuparti pure dell’accompagnamento musicale, scegliendo se ingaggiare una band o un dj per l’evento.

Anche in questo caso, poi, stila in anticipo una lista degli invitati e procurati un buon numero di preventivi, per non rischiare di spendere più del necessario.

Oltre brindisi, rinfresco e festa: gli altri aspetti delle celebrazioni

Per festeggiare la laurea in alcune aree d’Italia i neo dottori si mettono sul capo la corona d’alloro, simbolo di sapienza. Se hai deciso di indossarla, ricordati che dovrai ordinarla per tempo presso un fiorista.

A seconda delle tradizioni locali, le celebrazioni dell’evento comprendono anche la realizzazione e la distribuzione di sacchettini di confetti, spesso accompagnati da vere e proprie bomboniere. Anche in questo caso, cerca di organizzarti col dovuto anticipo.

Infine, oltre a festeggiare la laurea spesso è il caso di ricordarsi pure di chi ha supervisionato il processo di redazione della tesi. Nel caso in cui il tuo rapporto con il relatore sia stato sereno e collaborativo, è un gesto di cortesia pensare a un piccolo dono di ringraziamento.