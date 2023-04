Stampa tesi online: TesiLab consegna in 24/48 ore in tutta Italia

Manca poco alla laurea e hai poco tempo per stampare la tesi? Oggi ti presentiamo TesiLab, il servizio di stampa tesi online che consegna in tutta Italia in 24/48 ore a seconda del CAP.

In questo articolo ci soffermiamo sulle caratteristiche più apprezzate dagli studenti:

Perché conviene stampare la tesi online con TesiLab

Come impostare e configurare la stampa

Tempi di consegna e spedizione

Assistenza

Perché stampare la tesi online con TesiLab

Il primo motivo che spinge molti studenti ad affidare la stampa delle tesi a TesiLab è il prezzo. Infatti, i prezzi di stampa e rilegatura tesi sono più bassi rispetto alle copisterie. Inoltre, la spedizione è gratuita per tutti gli ordini superiori a 59,90€ e in un unico ordine si possono aggiungere più configurazioni diverse. Quanto costa stampare la tua tesi? Calcola il tuo preventivo online, in pochi secondi!

Il secondo motivo per cui stampare la tesi online è l’infinita possibilità di personalizzazione. Alla pagina rilegatura e stampa trovi più di 80 colori per la copertina e tanti materiali diversi: c’è sicuramente il colore del tuo corso di laurea o il colore perfetto da abbinare all’outfit della discussione. Se però non dovessi trovare la copertina del colore che vuoi, scegli e realizza la copertina personalizzata.

Un esempio di tesi? Ecco la copertina similpelle marmorizzata bianca, con scritta bordeaux. Fra gli altri materiali più scelti dai laureandi e dalle laureande ci sono:

Effetto pelle

Intreccio

Monochrome opaca

Infine, TesiLab propone la stampa su carta 100% riciclata e copertine realizzate con materiali sostenibili: le copertine rigide Natural Skin e le copertine morbide Crush.

Le copertine Natural Skin sono realizzate a partire dalle fibre di mela presenti nei torsoli e nelle bucce scartate durante la lavorazione industriale dei succhi di frutta.

Le copertine Crush invece sono fatte in cartoncino pesante e colorato. Contengono scarti di lavorazioni agroalimentari, come i residui di agrumi, ciliegie, mais, lavanda e kiwi, capaci di sostituire fino al 15% la cellulosa proveniente dagli alberi.

Come impostare e configurare la stampa della tesi

Per impostare una correttamente il file della tesi, leggi i consigli sul blog, verifica le indicazioni sul sito della tua Università o chiedi al relatore. In linea di massima, puoi impostare il tuo file così:

Crea il frontespizio sulla prima pagina e stampalo come prima pagina degli interni e sulla copertina

Inserisci i margini a 2,5 cm su tutti i lati

Imposta i numeri di pagina in basso al centro

Preferisci la stampa solo fronte se la tesi ha meno di 50 pagine

Una volta conclusa la tesi, salva il file in formato PDF. Carica sul sito e procedi con la configurazione: potrai scegliere se stampare solo fronte o fronte e retro; la copertina e il colore della scritta; le pagine da stampare a colori e quelle in bianco e nero. Potrai verificare tutto sfogliando l’anteprima e se è tutto ok, prosegui inserendo i dati di contatto e le informazioni per la spedizione.

Tempi di consegna e spedizione gratuita

La tesi arriverà a casa tua in pochissimo tempo: gli ordini fatti vengono stampati entro 24 ore, poi vengono affidati al corriere che impiega 24/48 ore per la consegna.

Ad esempio, se un ordine viene completato entro le 12:00, viene affidato al corriere nel pomeriggio del giorno stesso, e potrebbe essere consegnato già il giorno seguente.

Per le isole e le località remote invece occorre qualche ora in più di pazienza; infatti, la consegna avviene in 48 ore circa. Contatta TesiLab per una stima più precisa dei tempi di consegna per la tua zona.

In tutti i casi, la spedizione è gratuita per gli ordini superiori a 59,90€.

Hai qualche domanda sulla stampa e rilegatura della tesi?

L’assistenza clienti TesiLab è sempre felice di rispondere alle tue domande. Puoi contattarli via mail a info@tesilab.it o in chat sul sito, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.