Hai iniziato a pensare alle bomboniere di laurea? Ottimo! Significa che sei a un passo dalla discussione della tesi e, di conseguenza, è anche arrivato il tempo di pensare seriamente a come festeggiare questo importante traguardo e a tutti gli aspetti correlati alle celebrazioni.

Non sai se sia il caso di prevederle o meno?

Niente paura! Prosegui la lettura per scoprire i nostri consigli in proposito e superare le incertezze.

In questo articolo ci soffermeremo, nel dettaglio, sui seguenti punti:

Bomboniere di laurea: sì o no?

Uno dei criteri principali per stabilire se sia opportuno distribuire le bomboniere di laurea o evitare di farlo è la tradizione locale. In molte regioni italiane, infatti, è consuetudine consegnare ad amici e parenti un sacchettino di confetti, accompagnato spesso da un oggettino ricordo. In altre, invece, questa usanza è praticamente sconosciuta.

Se nella tua zona questa tradizione esiste ed è quasi universalmente rispettata, forse è il caso che anche tu inizi a pensare a un ricordino da dare ad amici e parenti. Questi – specialmente chi ti farà un regalo per l’occasione – probabilmente se lo aspetteranno e rischieresti di fare una brutta figura.

Se, invece, dalle tue parti le bomboniere di laurea non sono affatto usuali, potrai tranquillamente astenerti dal distribuirle. Assai difficilmente, in questo caso, qualcuno potrebbe aversene a male.

Bomboniere di laurea: confezionate vs fai da te

Se alla fine hai deciso in favore delle bomboniere di laurea, il passo successivo è stabilire se farle confezionare a un negozio specializzato o rimboccarti le maniche e darti al fai da te.

In questa scelta è essenziale considerare due elementi:

il tuo budget;

il tempo che hai a disposizione.

In linea di massima, commissionare le bomboniere a un negozio specializzato è più costoso. Tuttavia, facendolo ti risparmierai la fatica di provvedere da te.

Tra l’altro, non è affatto detto che debba volerci una fortuna. Se pensi di rivolgerti a un negozio, potrai evitare di spendere più del dovuto richiedendo prima qualche preventivo e poi scegliendo quello che ti convince di più.

Al contrario, ricorrere al fai da te è sicuramente più economico, ma è una scelta che presuppone che tu abbia tempo a sufficienza da dedicare a questo lavoro. Nonché la manualità necessaria per eseguirlo. Oppure, che ci sia qualcuno – un amico o un parente – in grado di aiutarti.

Il tempo, in effetti, con tutti gli impegni legati alla imminente laurea, potrebbe scarseggiare, quindi valuta bene: non è il caso di stressarti anche per questo aspetto. Per realizzare da sé delle bomboniere di laurea semplici, comunque, non servono abilità straordinarie. Se non ti metterai in testa di fare cose particolarmente elaborate, basterà solo un po’ di pazienza.

Stabilire quantità e aspetto delle bomboniere

Prima di commissionare il confezionamento delle bomboniere di laurea o di metterti all’opera per realizzarle in autonomia, è necessario fare una lista dettagliata delle persone alle quali immagini di doverle distribuire, per sapere qual è la quantità che ti servirà. E non dimenticare di includere il tuo relatore!

Tieniti comunque un po’ largo, prevedendo 2-3 bomboniere in più: può sempre arrivare un regalo inaspettato o qualcuno che pensavi non sarebbe venuto alla discussione della tesi potrebbe alla fine presentarsi. Quindi, meglio essere preparati.

Per quanto riguarda l’estetica, secondo la tradizione, il colore delle bomboniere di laurea è il rosso. Questa è la tinta sia per i confetti che per l’involucro, anche se riguardo a quest’ultimo aspetto non è detto che tu debba per forza attenerti al monocolore.

Se fino a qualche anno fa esisteva una scelta molto ristretta rispetto ai ripieni dei confetti (mandorla o cioccolato), adesso la gamma è praticamente illimitata: via libera, quindi, alla fantasia. Il numero dei confetti, invece, deve essere rigorosamente dispari, come prescrive il galateo.

Se deciderai di non limitarti al semplice sacchettino di confetti, ma ti orienterai sulle bomboniere di laurea vere e proprie, dovrai pure pensare a un oggettino ricordo. Usa il buon senso e scegli qualcosa di non troppo costoso e impegnativo: ricorda che spesso questi oggetti finiscono in fondo ai cassetti (o peggio…), per cui non vale la pena di esagerare nella spesa.

I simboli più adatti? Il tocco, ossia il tipico copricapo con la nappina, e la civetta (o il gufo). Quest’ultima rappresenta la conoscenza, perché è l’animale che nell’antichità classica simboleggiava la dea Atena (divinità della sapienza).

Infine, quale che sia la soluzione per la quale opterai, quello che non dovrai assolutamente trascurare è il bigliettino che accompagnerà le tue bomboniere di laurea. Dovrà contenere il tuo nome e cognome, la data della discussione e il nome del tuo corso di laurea.

I negozi specializzati provvedono in autonomia alla realizzazione dei bigliettini. Se hai deciso di affidarti al fai da te, invece, potrai ordinarli presso una tipografia o direttamente online. Ma non rimandare troppo, altrimenti rischi che non siano pronti in tempo!