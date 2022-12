Che tu debba acquistarlo per un amico oppure per un parente, scegliere un regalo di laurea può causare qualche imbarazzo. A volte il problema è l’indecisione tra molte alternative, altre, invece, la mancanza di idee.

Non è il caso, però, di abbatterti e rassegnarti a comprare una cosa qualunque.

Per trovare il dono giusto basta seguire qualche semplice regola di buon senso. In questo articolo ti spieghiamo quali.

In particolare, ti consiglieremo sulle seguenti questioni:

Stabilire il budget a disposizione per il regalo di laurea

Scegliere il regalo di laurea perfetto in base alla personalità del destinatario

Meglio fare il regalo di laurea da soli o in gruppo?

Cosa regalare per la laurea?

Non solo oggetti: i regali “immateriali”

Stabilire il budget a disposizione per il regalo di laurea

Da dove iniziare nella ricerca di un regalo di laurea? La prima cosa da fare è fissare un tetto di spesa. Sapere qual è la cifra massima che sei disposto a pagare ti aiuterà a restringere il campo delle opzioni.

Allo stesso tempo, tuttavia, è importante anche stabilire una somma minima al di sotto della quale sarebbe opportuno non scendere. La laurea, infatti, è un traguardo rilevante e di norma i doni che si ricevono in questa occasione sono un po’ più importanti di quelli per una ricorrenza qualunque.

Nella definizione del budget da destinare al regalo di laurea pesano soprattutto due fattori:

le tue possibilità economiche ;

; il rapporto che ti lega al laureato.

Capire quanto denaro possa essere dedicato al regalo senza gravare eccessivamente sul tuo bilancio è fondamentale per non trovarti in difficoltà con le altre spese, specie quelle essenziali.

Fare i conti preventivamente con le tue finanze ti consentirà, inoltre, di evitare di perdere tempo a girare per quei negozi di cui sai già che vendono articoli troppo costosi rispetto alla cifra che hai in mente. E di concentrare le tue ricerche laddove effettivamente potresti trovare un regalo di laurea che rientri nel budget.

Un altro criterio fondamentale per decidere quanto spendere è senza dubbio il grado di familiarità e confidenza che hai nei confronti del destinatario del dono. Più la relazione tra te e la persona è stretta più il valore del dono dovrebbe essere elevato.

Ciò non significa, tuttavia, che per parenti o amici intimi sia necessario spendere una fortuna. Un regalo di laurea più economico, ma più rispondente ai gusti di chi lo riceve, sarà senza dubbio maggiormente gradito di uno costoso, ma assolutamente impersonale.

Scegliere il regalo di laurea perfetto in base alla personalità del destinatario

Il secondo passo per scegliere un regalo di laurea che sia adeguato e risulti gradito è quello di riflettere sulla personalità di colui o colei che dovrà riceverlo. Come qualsiasi altro dono, anche un regalo di laurea deve piacere soprattutto al suo destinatario.

Purtroppo, spesso al momento dell’acquisto si compie un grave errore: ci si fa influenzare dal proprio gusto personale. Il quale, però, non sempre coincide con quello della persona a cui il regalo sarà consegnato.

Non ti stiamo consigliando di comprare qualcosa che proprio non ti piace, bensì di non scegliere il dono come se fosse per te. Perché la frustrazione che proveresti alla scoperta di aver optato per un regalo sgradito, ma che a te piaceva molto, sarebbe di sicuro più bruciante di un onorevole compromesso.

Quindi, prima di lanciarti in acquisti avventati, è meglio se ti fermi un momento a pensare, per trovare un giusto punto d’incontro.

Nell’apprestarti alla ricerca del regalo di laurea potresti porti alcune domande rispetto a chi dovrà riceverlo, come:

Quali sono le sue abitudini ?

? È una persona eccentrica o minimalista?

Ha un carattere introverso o estroverso?

introverso o estroverso? L’ho mai visto usare o accennare al desiderio di possedere ciò che mi piacerebbe regalargli?

L’obiettivo è, infatti, quello di metterti il più possibile nei panni del destinatario del dono.

Meglio fare il regalo di laurea da soli o in gruppo?

In base al tipo di rapporto che ti lega al festeggiato potrai anche decidere di comprare il regalo di laurea da solo o in gruppo.

Se il legame che avete non è poi così profondo, forse la soluzione migliore – anche sul piano economico – è quella di associarti a qualcun altro per l’acquisto.

Riunitevi, stabilite che cosa vorreste comprare, informatevi sul prezzo e poi dividetelo in quote, secondo il numero delle persone coinvolte. Se non hai esigenze particolari, il regalo di gruppo è un’opzione da non sottovalutare, perché – specie se il numero di partecipanti è medio-alto – consente di regalare qualcosa di ricercato e costoso.

Se siete amici per la pelle, invece, forse faresti bene a evitare questa opzione. E anche a non acquistare i “grandi classici” – come borse da lavoro, penne, set da scrivania, ecc. – oggetti troppo formali, che difficilmente potrebbero testimoniare l’affetto che vi lega.

Piuttosto che optare per qualcosa di stereotipato o scarsamente personale, raccogli informazioni – in maniera non troppo sfacciata, però: deve essere una sorpresa! – e stupisci il/la tuo/a amico/a con un oggetto che desiderava da tempo.

Cosa regalare per la laurea?

In base a quanto sottolineato in precedenza, la scelta di cosa regalare varia da caso a caso. Tuttavia, ci sono alcune tipologie di articoli che in generale sono molto gradite.

Sia tra gli uomini che tra le donne sono piuttosto apprezzati i regali tecnologici. Se il tuo budget non ti consente di acquistare un telefonino o un tablet, niente paura! In questa categoria ci sono prodotti un po’ per tutte le tasche.

Se il destinatario del regalo di laurea è una persona che viaggia spesso, se si presume che farà frequenti trasferte di lavoro o se ha intenzione di trasferirsi nel prossimo futuro, anche un articolo di valigeria può essere una buona idea.

Tra le donne sono molto apprezzati gli accessori, come borse e gioielli. In questo caso, però, è meglio essere certi rispetto ai gusti, perché il rischio di acquistare qualcosa che potrebbe non piacere è alto. Per essere più tranquilli è consigliabile assicurarsi che l’articolo possa eventualmente essere cambiato.

Nel caso in cui il destinatario del regalo di laurea sia un accanito lettore, poi, puoi scegliere di comprare un’edizione pregiata della sua opera preferita o donargli un volume raro.

Poiché la laurea è un evento importante, sono sconsigliati, invece, articoli di uso quotidiano come profumi, cosmetici e capi d’abbigliamento. A meno che la persona interessata non abbia manifestato il desiderio di ricevere proprio uno di questi prodotti, ovviamente.

I regali di laurea più impersonali e tradizionali – specie se poco costosi – possono, invece, essere adatti se ti trovi tuo malgrado “costretto” per educazione a ricambiare con un pensierino qualcuno con cui non hai un rapporto particolarmente stretto. Ad esempio, qualcuno che ti consegna inaspettatamente una bomboniera di laurea.

Non solo oggetti: i regali “immateriali”

Se nessun prodotto ti entusiasma, potresti considerare un dono “immateriale”. Il regalo di laurea, infatti, non deve essere per forza un oggetto.

Ad esempio, se non fosse prevista alcuna festa per celebrare l’evento, potresti organizzare tu una serata speciale, magari a sorpresa, in onore del/la neo dottore/ssa, regalando un’emozione indimenticabile alla persona che ti sta a cuore.

Oppure, se te la cavi con foto e/o video, potresti immortalare la discussione, realizzando un album fotografico originale o un video divertente. L’unico limite che hai è la tua fantasia.

O magari potresti metterti insieme ad altre persone e regalare un viaggio che consentirà al laureato di godersi un po’ di meritato relax dopo le fatiche accademiche.