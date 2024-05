Facoltà a numero chiuso? Simulazioni con correzione commentata!

L’avvicinarsi dei test di ingresso scatena immancabilmente timore? Molte facoltà prevedono il test a numero chiuso per poter accedere ai corsi, ma non mettetevi paura, con noi potrete prepararvi al meglio grazie alle nostre simulazioni brevi con correzione commentata!

La preparazione è il punto chiave per superare questa sfida, oltre allo studio è di fondamentale importanza esercitarsi tramite simulazioni di test di ammissione, affinché si inizi a familiarizzare con il format, la tipologia di domande e lo stress.

Le prove ai test di ingresso sono uno strumento preziosissimo. Noi, sul nostro sito, abbiamo messo a vostra disposizione delle simulazioni brevi con correzione commentata per i principali test di ammissione, dando la possibilità di prepararsi al meglio per le facoltà a numero chiuso.

Perché le nostre simulazioni sono un valido alleato per la tua preparazione alle facoltà a numero chiuso?

Tramite le nostre simulazioni potrete focalizzarvi su argomenti ed aspetti specifici che fanno fede al programma d’esame, offrendo la possibilità di scoprire o ripassare rapidamente quei temi difficili e complicati.



Svolgere brevi esercitazioni vi darà la possibilità di completare più volte la preparazione nella stessa area, dando modo di familiarizzare con il test ed assumere una corretta concentrazione.



Grazie alle correzioni commentate vi manterranno aggiornati sul livello delle vostre conoscenze, monitorare il progresso e confrontare le vostre risposte non corrette sarà un ottimo modo per colmare le lacune.



Come sfruttarle al meglio le simulazioni?

Per sfruttare al meglio le nostre simulazioni vi consigliamo di seguire dei punti chiave per la preparazione ai test d’ingresso.

È importante innanzitutto scegliere l’area per la quale vogliamo prepararci. Come visto in precedenza ce ne sono per ogni settore e se non avete bene chiaro l’area per la quale volete concentrarvi, vi consigliamo di svolgere il nostro test di orientamento alle facoltà.

Cercate di svolgere i test in un luogo silenzioso e tranquillo, in modo da simulare le condizioni dell’esame reale. Capire come gestire le proprie emozioni sarà una peculiarità per completare la sfida.

Una volta finita la prova confrontate le vostre risposte con le correzioni, dedicare del tempo a capire cosa si ha sbagliato e perché aiuterà a fare chiarezza sugli errori e a non farli di nuovo.

Completa la tua preparazione

Le simulazioni brevi, quindi, sono un importante strumento che vi aiuteranno durante il percorso per la preparazione ai test d’ingresso. Tuttavia, non saranno sufficienti a prepararsi al meglio ai test di ammissione a numero chiuso.



Per questo è importante integrarli con uno studio accurato delle materie, tramite: materiale didattico, partecipazione a videolezioni ed approfondimento della materia con persone che condividono i tuoi stessi interessi universitari.