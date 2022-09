Dove studiare infermieristica in Italia: migliori atenei del 2022

Dove studiare infermieristica?

Oggi cercheremo di dare una risposta a questa domanda che, forse, potrebbe tormentare molti futuri studenti di questa facoltà.

L’obiettivo, come sempre, è quello di iniziare a orientare le prossime matricole nelle loro scelte future con dei piccoli spunti.

Vediamo quindi quali sono le migliori università di Infermieristica in Italia!

TOP 5 migliori università dove studiare infermieristica

Per l’ennesima volta, estrapoliamo la nostra classifica italiana da quella basata su livello mondiale del QS.

Ricordiamo che questi ranking sono stilati in base a determinati indicatori fra cui anche la reputazione dell’ateneo e le prospettive di carriera.

Ora, esploriamo insieme la classifica.

I corsi di studio delle migliori università dove studiare infermieristica

Il podio

L’ateneo romano in prima posizione offre una ricca offerta formativa soprattutto per quanto riguarda i master di I livello.

Per quanto riguarda i corsi triennali, essi sono due: uno abilitante alla professione di infermiere, l’altro abilitante per la carriera di infermiere pediatrico.

Per la formazione post-laurea, c’è una vasta scelta di master di I livello. Molti di loro trattano la questione dell’assistenza infermieristica in varie aree, tra cui:

critica-cardiologica;

pediatrica;

in sala operatoria per la chirurgia specialistica.

In più sono presenti quelli di Gestione infermieristica dell’emergenza nel territorio e Infermieristica forense.

L’Università Cattolica offre il corso di laurea triennale abilitante alla professione sanitaria di infermiere e tre master di I livello in infermieristica

in area neonatologica;

di area critica;

in salute mentale e dipendenza.

Infine, La Statale prevede due corsi di studio triennali: uno abilitante alla professione sanitaria di infermiere e l’altro a quella di infermiere pediatrico. In più, c’è la possibilità di frequentare un corso di alta formazione in Infermieristica psichiatrica.

I corsi delle altre università

Per quanto riguarda l’ateneo bolognese, oltre al corso di laurea triennale da infermiere, offre quattro master in

infermieristica in area critica;

assistenza infermieristica in ortopedia e traumatologia;

Assistenza infermieristica in cure primarie e sanità pubblica;

infermieristica forense, legale e delle assicurazioni.

Per terminare, all’università di Firenze è presente il classico corso di laurea triennale e tre corsi di master di I livello. Il primo in Infermieristica pediatrica. Il secondo in Infermieristica di famiglia e comunità e il terzo in area intensiva del paziente adulto.

In più, c’è l’opportunità di frequentare un corso di alta formazione in Infermieristica pediatrica in area critica neonatale.

Bene, ora che abbiamo visto le migliori università in Italia dove studiare infermieristica e i corsi di studio che offrono, non ti resta che fare la tua scelta. Buon percorso futuro/a infermiere/a!