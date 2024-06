Date per i test di Medicina, Professioni Sanitarie e Scienze della Formazione Primaria

L’estate è appena iniziata, ma migliaia di studenti sono già con il pensiero rivolto a settembre per i test di selezione universitari… e se sei capitato su questo articolo, probabilmente anche tu sei nella stessa situazione. Ma niente panico, oggi finalmente sono uscite le date ufficiali dei test di ingresso per Medicina, Professioni Sanitarie e Scienze della Formazione Primaria. Oltre a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dei test, vi daremo anche degli ottimi consigli per poter superare senza problemi questa prova che vi attende!

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha rilasciato il calendario per i test di ammissione per l’anno accademico 2024/2025. Saranno previste più date per le prove, sia in lingua Italiana che in lingua inglese.

Ecco le date:

5 settembre: Test di ingresso per la facoltà di Professioni Sanitarie (prova il test)

9 settembre: Test di ingresso per la facoltà di Professioni Sanitarie, in lingua inglese

13 settembre: Test di ingresso per la facoltà di Scienze della Formazione Primaria (prova il test)

17 settembre: Test di ingresso per le facoltà di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria, in lingua inglese (prova il test di Medicina in inglese)

27 settembre: Test di ingresso per Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie

Insomma sarà un settembre bello intenso! Ma non preoccuparti, perché con la giusta preparazione e pratica, riuscirai nel tuo intento di superare gli esami di ammissione.

A proposito di preparazione, hai già dato uno sguardo alle nostre simulazioni online?

Sono un ottimo strumento e metodo di studio per prepararti a questo settembre di fuoco, potrai cimentarti già nel test di ammissione interessato e dedicare il tempo a ripassare quegli argomenti dove sei meno preparato. Scopri i nostri test di ammissione!

Scopriamo tutte le novità sulle offerte formative di Medicina, Professioni Sanitarie e Scienze della Formazione Primaria per settembre 2024

Una grande novità da quest’anno sarà l’espansione dei corsi in lingua inglese. Infatti da questo settembre saranno inseriti anche i test di ammissione in inglese per le facoltà di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria. Questa scelta apre nuove prospettive agli studenti in formazione, che potranno acquisire competenze linguistiche avanzate, dando la possibilità anche di poter mirare ad un lavoro in un contesto internazionale.

Se sei interessato a seguire questo corso di laurea allora mettiti alla prova e scopri il tuo livello di preparazione con il nostro test di Medicina in lingua inglese.

Anche per il corso di Professioni Sanitarie è prevista l’espansione del corso in lingua inglese, infatti quest’anno il MUR ha riservato due date di esame per questa facoltà, il 5 per il test in italiano ed il 9 per quello in lingua inglese. Questi test metteranno alla prova le tue conoscenze a livello scientifico e linguistico, oltre a valutare l’idoneità a lavorare in un contesto sanitario.

Se vuoi esercitarti per il test di ingresso di Professioni Sanitarie, mettiti alla prova con la nostra simulazione di esame!

Modalità e contenuti degli esami, ecco tutto ciò che devi sapere

Purtroppo non sono ancora uscite informazioni specifiche per le prove di ammissione da parte del MUR. Ad ogni modo, possiamo darti degli ottimi consigli per prepararti al meglio per Settembre!

Basandosi anche sugli anni precedenti, i test sono formati da domande a risposta multipla che abbracciano le aree di studio di cultura generale, logica, biologia e chimica, fisica e matematica. Per le prove in inglese invece sarà presente una sezione per la valutazione delle competenze linguistiche, se vuoi mettere alla prova il tuo livello puoi svolgere il nostro test in lingua inglese!

Ma come affrontare la preparazione ed il test d’ingresso? Ecco alcuni consigli utili:

Studia il programma ministeriale , rimani aggiornato sul sito del MUR per novità, date ed informazioni riguardo i test.

, rimani aggiornato sul sito del MUR per novità, date ed informazioni riguardo i test. Esercitati con le simulazioni online , queste ti aiuteranno a familiarizzare con la struttura del test, capire il livello di preparazione e scoprire le aree sulle quali concentrarsi maggiormente.

, queste ti aiuteranno a familiarizzare con la struttura del test, capire il livello di preparazione e scoprire le aree sulle quali concentrarsi maggiormente. Crea un piano di studi , con un giusto ordine e rispettalo sempre. Solo con volontà e determinazione sarai in grado di sostenere una sfida come questa!

, Reperisci più informazioni possibili riguardo le materie, studiando da test specifici oppure partecipando a corsi per la preparazione al test d’ingresso.

Dai il massimo per il tuo futuro!

Superare il test è solamente il primo passo di questo importante percorso, ricco di sfide ed opportunità. Durante i corsi di studi verrai a conoscenza di concetti alla base del mondo del lavoro, sviluppando competenze trasversali e costruendo una rete di contatti che ti accompagneranno per tutta la vita.

La corsa alla preparazione inizia da oggi! Non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi, inizia ad organizzare il tuo piano di studi ed esercitarti con le simulazioni per raggiungere il tuo obiettivo.