È stato pubblicato sul sito INPA il bando per accedere al concorso educazione motoria primaria.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate esclusivamente online entro le ore 23.59 del 6 settembre 2023.

Una bella occasione per chi desidera insegnare educazione motoria nelle scuole primarie.

Come accedere al concorso

I candidati possono presentare domanda e selezionare un’unica Regione, eccezione fatta della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige.

Per presentare la domanda:

la stessa è raggiungibile dal portale unico del reclutamento oppure attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” (collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “MINISTERO > Concorsi > Personale docente > Concorso Ed. Motoria nella scuola primaria”) oppure cliccando su tale link diretto;

è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE ed esser abilitati al servizio “Istanze on line”.

Per poter partecipare è necessario possedere oltre i requisiti generali previsti dai concorsi pubblici uno dei seguenti titoli di studio:

– laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie»;

– oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009 o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Ad ogni modo è sempre necessario possedere la laurea triennale in scienze motorie e le relative magistrali, più i 24 cfu.

I posti disponibili per il Concorso educazione motoria primaria

I posti disponibili sono 1740, così suddivisi:

– Abruzzo – 33 posti;

– Basilicata – 4 posti;

– Calabria – 34 posti;

– Campania – 175 posti;

– Emilia Romagna – 151 posti;

– Friuli Venezia Giulia – 36 posti;

– Lazio – 183 posti;

– Liguria – 27 posti;

– Lombardia – 350 posti;

– Marche – 37 posti;

– Molise – 2 posti;

– Piemonte – 116 posti;

– Puglia – 122 posti;

– Sardegna – 31 posti;

– Sicilia – 134 posti;

– Toscana – 101 posti;

– Umbria – 24 posti;

– Veneto – 180 posti.

In cosa consiste la prova

Il concorso si articola nella prova scritta, nella prova orale, e nella successiva valutazione dei titoli.

Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.

Attenzione: per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari a 50 euro.