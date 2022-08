come-iscriversi-a-due-corsi-di-laurea-contemporaneamente

In un nostro articolo precedente, avevamo già anticipato la tanto attesa notizia: a partire da quest’anno gli studenti che lo vorranno potranno iscriversi contemporaneamente a due corsi e conseguire una doppia laurea.

Tuttavia, non era ancora stato chiarito come sarebbero stati gestiti questi percorsi.

Oggi, invece, grazie al decreto del ministro dell’Università e della Ricerca, abbiamo tutte le informazioni necessarie per iniziare questo doppio percorso.

Come funziona la doppia laurea

Ogni studente, a partire dall’anno accademico 2022/23 potrà iscriversi a due corsi di studio contemporaneamente. I dubbi su come farlo, però, sono tanti e le domande, fino ad ora, probabilmente non hanno trovato risposta.

Cerchiamo, quindi, di schiarirci le idee.

Ci si può iscrivere contemporaneamente a due corsi di laurea in università diverse?

Sì, gli studenti possono iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea triennale o magistrale anche in due università diverse. L’importante è che i due corsi scelti non appartengono alla stessa classe di laurea o che, in alternativa, si differenzino per almeno due terzi delle attività formative.

Ci si può iscrivere a un corso di laurea e a un master nello stesso momento?

Certamente. Lo studente iscritto a un corso di laurea o laurea magistrale può accedere anche a master, dottorati di ricerca o a corsi di specializzazione. L’unica eccezione è fatta per i corsi di specializzazione medica, che non possono essere frequentati in contemporanea a un altro corso di laurea.

Si può fare una doppia iscrizione a due dottorati o master in medicina?

No, non ci si può iscrivere contemporaneamente a un master e a un dottorato di ricerca in ambito medico.

Al contrario, è possibile iscriversi a un corso di specializzazione medica e a un master o a un dottorato di ricerca. In questo caso, però, la modalità dello svolgimento dei corsi sarà valutato e spiegato da ogni singola università.

Invece, la doppia iscrizione a dei corsi di specializzazione e master o dottorati di ricerca in ambito non medico è assolutamente possibile.

Ci si può iscrivere a due corsi di studio internazionali?

Sì. Lo studente può iscriversi a due corsi di studio internazionali e conseguire due titoli multipli o congiunti con un ateneo estero. Le modalità di iscrizione, in questo caso, sono disciplinate dall’Università di appartenenza.

Posso iscrivermi a due corsi di laurea con frequenza obbligatoria?

Non ci si può iscrivere a due corsi contemporaneamente se entrambi prevedono la frequenza obbligatoria. L’iscrizione in questo caso è possibile solo nel caso in cui solo uno abbia l’obbligo di frequenza.

Come si potrà studiare per due corsi di laurea contemporaneamente?

Per agevolare lo studio degli studenti iscritti a due corsi di laurea contemporaneamente si dà la possibilità alle università di attivare la didattica a distanza, mantenendo, però, gli esami in presenza.

Inoltre, è previsto anche che ogni università possa prevedere delle attività organizzative che rispettino la frequenza part-time degli studenti.

Le borse di studio per la doppia laurea

Gli studenti che sono iscritti a due corsi di laurea contemporaneamente possono richiedere la borsa di studio solo per un corso. Lo studente, dunque, sceglierà il corso di riferimento per accedere alle agevolazioni e ai benefici.

Per rinnovare la domanda per la borsa di studio negli anni successivi al primo, lo studente dovrà prendere come riferimento il corso scelto per fare la domanda il primo anno.

Lo studente, inoltre, per ricevere la borsa di studio di merito, deve soddisfare i requisiti di merito previsti per entrambi i corsi di studio.

Per maggiori informazioni sulla doppia laurea vi consigliamo anche di leggere il relativo bando.