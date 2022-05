Come diventare Assistente Sociale

L’assistente socio-sanitario è una figura riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale. Grazie all’’emendamento al Decreto Sostegni Bis, che ha appunto istituito il ruolo del personale socio-sanitario nello stato giuridico del personale del Sistema Sanitario Nazionale, riconoscendo anche l’assistente sociale come personale socio-sanitario.

L’assistente esegue un’analisi dei bisogni della persona o del minore e in base a essi avvia un piano di azione, che consiste nell’attivazione di una serie di risorse di supporto alla persona.

I servizi dei servizi sociali vengono svolti in diverse strutture:

asili nidi e centri di prima infanzia;

centri di aggregazione giovanile , centri socio educativi, centri di formazione all’autonomia;

alloggi per l’autonomia;

centri diurni per l’infanzia;

comunità familiari e comunità educative.

Il percorso da intraprendere per diventare Assistente Sociale

Il primo step per diventare Assistente Sociale è la laurea triennale L39 in Servizio Sociale (DM 270/2004). Durante la laurea sono previsti dei periodi di tirocinio per avvicinarsi alla professione e acquisire esperienza sul campo. Dopo la laurea occorre superare l’esame di Stato che consentirà l’iscrizione alla sezione B dell’Albo professionale.

Per diventare Assistente Sociale Specialista bisogna intraprendere la magistrale in Servizio sociale e politiche sociali – LM87 Classe delle lauree magistrali servizio sociale. E anche in questo caso occorre sostenere un esame di Stato, il superamento del quale consente di iscriversi alla sezione A dell’Albo.

Gli esami di stato Albo sezione B e sezione A

Per diventare assistente sociale è necessario superare gli esami di sezione B (per la laurea triennale) e A (laurea magistrale). Le prove sono così suddivise:

ASSISTENTE SOCIALE (Albo Sezione B)

L’esame di suddivide in 4 prove:

– due esami scritti;

– una prova orale;

– una prova pratica.

ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA (Albo Sezione A)

L’esame è costituito da 3 prove:

– due esami scritti;

– una prova orale.

Attenzione: possibili variazioni causa covid! Come nel caso del D.P.R. 5 giugno 2021 n. 328 – Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

Inoltre, per poter lavora come assistente sociale è necessaria l’iscrizione all’Albo dell’ordine della propria Regione.