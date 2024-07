Manpower: 22mila percorsi formativi 

Sono oltre 22mila i corsi e oltre 410.380 le ore di formazione gratuita e non obbligatoria sulle competenze digitali erogate da Manpower ed Experis negli ultimi 8 mesi alle lavoratrici e lavoratori con un contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Questi i numeri del progetto di upskilling rivolto a persone assunte in staff leasing partecipanti al programma MyPath, lanciato da Manpower a novembre dello scorso anno per fronteggiare il digital mismatch, che interessa sempre di più il mondo del lavoro, e favorire una maggiore employability, opportunità di carriera e retention.

L’Italia, infatti, con il 54% della popolazione che ancora non possiede le competenze digitali di base, si posiziona in 18° posizione nella graduatoria che misura i progressi dei 27 Paesi europei in termini di digitalizzazione dell’economia e della società, segnando così un importante ritardo (primo Rapporto sullo Stato del Decennio digitale).

I corsi di formazione Manpower

I corsi di formazione sono stati offerti alle oltre 13mila persone assunte con somministrazione a tempo indeterminato da Manpower ed Experis. La preferenza per i percorsi digitali è stata netta. Nell’attuale rivoluzione tecnologica non è solo indispensabile per le aziende riuscire a far evolvere le competenze delle persone. Ma è imprescindibile per le persone potersi dotare degli strumenti per poter assumere ruoli in grado di governare l’AI e ritrovare quindi fiducia in questa rivoluzione tecnologica.

Web marketing e communication, l’uso di Office e la gestione responsabile social media, ma anche cyber security e alfabetizzazione digitale sono infatti i temi che hanno riscosso maggiore interesse tra le lavoratrici e i lavoratori. La scelta era tra i 17 corsi messi a disposizione da Manpower, ciascuno della durata di 16-24 ore e fruibile in qualsiasi orario extra lavorativo 7 giorni su 7. Tra i percorsi attivati anche Data entry e data analyst, sistemista junior IT, disegno e programmazione industriale, digitalizzazione della contabilità e dell’amministrazione del personale.

Per le lavoratrici e i lavoratori che hanno aderito al progetto di upskilling, Manpower ha previsto una premialità, con incentivi economici per ogni corso completato, fino ad un massimo di quattro.