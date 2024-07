Economia e Management, la strada per diventare Manager

La scena economica mondiale è in continua crescita e, al giorno d’oggi, la figura professionale del Manager è sempre più importante per guidare verso il successo il business di qualsiasi attività. Se la tua aspirazione è quella di diventare un Manager allora devi assolutamente leggere questo articolo. Andremo a scandagliare il ruolo di questa figura professionale, esplorando il percorso di formazione universitaria in Economia e Management, le materie di studio e tutte le opportunità lavorative che questo percorso ti offrirà. Inoltre, saranno presenti ottimi consigli per aiutarti a preparare il test d’ingresso per accedere alla facoltà.

Chi è il Manager e cosa fa?

Il Manager è colui che guida e coordina le attività di business all’interno di un team per guidare l’azienda verso il successo economico, oltre che supervisionare e dirigere il lavoro. il Manager ricopre un ruolo strategico ed operativo, prende decisioni importanti al fine di risolvere i problemi economici più complessi dell’azienda.

Le mansioni ed obiettivi di un Manager possono variare a seconda del settore nel quale lavora. Ma ci sono dei passi essenziali che tutti i professionisti dovranno seguire, indipendentemente dal loro settore:

Pianificazione strategica : bisogna sempre definire gli obiettivi dell’azienda, così sviluppando un piano strategico da intraprendere.

: bisogna sempre definire gli obiettivi dell’azienda, così sviluppando un piano strategico da intraprendere. Gestione operativa : la coordinazione delle attività del team è fondamentale affinché il lavoro possa proseguire nei tempi e budget desiderati.

: la coordinazione delle attività del team è fondamentale affinché il lavoro possa proseguire nei tempi e budget desiderati. Leadership : è fondamentale saper guidare e motivare il team creando un ambiente di lavoro positivo e di cooperazione.

: è fondamentale saper guidare e motivare il team creando un ambiente di lavoro positivo e di cooperazione. Comunicazione: comunicare con i propri colleghi, superiori ed esterni è fondamentale al fine di creare relazioni solide.

Quale strade devi intraprendere per diventare un Manager?

Se vuoi diventare un Manager di successo è opportuno che tu segua un percorso formativo accademico che ti permetta di acquisire tutte le competenze di cui avrai bisogno. Il corso di laurea in Economia e Management ti offrirà una preparazione completa, andando ad analizzare le aree economiche, di marketing e delle risorse umane.

Il corso di studi di Economia e Management nasce negli anni ’90, dall’unione dei Dipartimenti della Facoltà di Economia, la quale negli anni ha integrato nuove competenze scientifiche e didattiche portando una maggiore specializzazione dell’offerta formativa. Le materie di studio includono:

Microeconomia e Macroeconomia

Contabilità e Finanza

Marketing

Gestione delle Risorse Umane

Organizzazione Aziendale

Strategie Aziendali

Questi corsi di studio ti forniranno le nozioni base per continuare il tuo percorso verso la figura professionale del Manager.

Quali sbocchi lavorativi ti fornisce la laurea in Economia e Management?

I laureati in Economia e Management possono trovare occupazione in una vasta gamma di settori, aprendo le porte a molte opportunità. Tra le figure lavorative più comuni possiamo trovare quella del consulente aziendale, di analista finanziario o responsabile del marketing.

Ma le opportunità non finiscono qui, con il conseguimento di questa laurea potresti anche decidere di avviare un’attività privata. Grazie alle competenze apprese durante lo studio sarai in grado di gestire tutte le attività necessarie, dallo sviluppo del business plan, alle competenze finanziarie per introdurti nel panorama del mercato.

Supera il test d’ingresso in Economia e Management per iniziare a costruire la tua carriera da Manager

L’accesso al corso di laurea in Economia e Management è a numero chiuso, ciò significa che dovrai obbligatoriamente superare il test di ammissione per accedere ai corsi. Questo esame mira a valutare le tue competenze nelle aree di logica, matematica, cultura generale ed inglese.

La preparazione al test potrebbe sembrare una strada ardua e difficile da intraprendere, ma con i consigli giusti e le risorse adeguate, potrai superare questa prova con successo. Oltre un piano di studi, sempre consigliatissimo, dovrai esercitarti con le simulazione del test, in modo tale da poter identificare i tuoi punti deboli ed esercitarti con domande simili a quelle dell’esame. In questo modo potrai concentrarti sulla preparazione delle competenze che saranno necessarie al superamento della prova, arrivando al giorno dell’esame con meno stress ed ansia.

Se vuoi prepararti al meglio, allora vieni ad esercitarti sul nostro sito.

Ti forniremo delle simulazioni del test di ammissione gratuite con le quali potrai prepararti al meglio, informazioni su bandi e date, affinché non ti perda nessuna novità!