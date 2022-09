Cercare casa in affitto: la guida per i fuorisede

Manca meno di un mese all’inizio del nuovo anno accademico e per molti di voi questo momento rappresenterà l’inizio di una nuova avventura. Questo vale soprattutto per i fuorisede che, in realtà, avrebbero già dovuto provvedere a trovare una dimora nella loro nuova città. Tuttavia, si sa, cercare casa non è mai così semplice come sembra. Perciò è abbastanza probabile che alcuni di voi siano ancora in alto mare. Tuttavia, non disperate: l’offerta nel mercato immobiliare in tutte le città universitarie d’Italia è molto vasta. Sicuramente non rimarrete senza un tetto sulla testa e, con un po’ di fortuna, probabilmente riuscirete ancora a trovare una soluzione che non svuoti completamente le vostre tasche. Intanto, da parte nostra, ecco qualche consiglio su come cercare casa in affitto nelle città universitarie.

Come cercare casa in affitto: a chi rivolgersi?

In realtà non è così difficile per gli studenti cercare casa. Infatti, ci sono molti modi per avere una panoramica delle case in affitto e la maggior parte di esse possono essere trovate online.

Tuttavia, la cosa più difficile, soprattutto nelle grandi città, sta nel fatto di trovare una sistemazione a un prezzo ragionevole e aggiudicarsela prima degli altri.

Ma andiamo per step.

Le bacheche e i gruppi social

Ovviamente, per motivi di convenienza sotto il punto di vista economico, è vivamente sconsigliato rivolgersi a un’agenzia immobiliare. Quest’opzione dovrebbe essere valutata solo in casi estremi dato che i costi per il loro servizio sono molto alti e, sommati alle spese di affitto e alla caparra (che è richiesta nella gran parte dei casi), potrebbero contribuire a dar vita a un investimento davvero insostenibile.

Ecco perché sarebbe il caso di procedere cominciando dalle attività di ricerca più semplici.

In primo luogo, è sempre molto utile far caso agli annunci pubblicati e appesi nelle bacheche dell’università. Infatti, spesso qui si trovano delle grandi occasioni dato che si tratta di case che sono dedicate esclusivamente all’affitto degli studenti. In questo caso, la maggior parte degli annunci riguardano case in affitto vicino alle sedi universitarie e a un prezzo ragionevole.

Un altro buon modo per cercare casa potrebbe essere consultare i gruppi su Facebook dedicati proprio agli affitti per gli studenti. Questa potrebbe essere un’ottima alternativa: il concetto è molto simile a quello degli annunci cartacei nelle bacheche. L’unica sostanziale differenza sta nel fatto che i gruppi di Facebook sono presidiati da un numero molto più elevato di persone interessate e le migliori occasioni hanno veramente poco tempo per essere colte.

I siti online

Un’altra strada da intraprendere quando si parla di cercare case in affitto sono i vari siti internet che raccolgono un grande numero di annunci di case in affitto. Attenzione però: qui si possono trovare anche case proposte da agenzie. Quindi, per non imbattervi in spiacevoli sorprese vi raccomandiamo di assicurarvi che l’affitto sia a cura di un privato.

In quest’ultimo modo si può fare un tipo di ricerca molto accurata. Infatti, su questi siti si possono impostare dei filtri per selezionare solo gli annunci il più possibile attinenti alle proprie preferenze e necessità. Infatti, grazie ad essi si può impostare il proprio budget (minimo e massimo) e il tipo di sistemazione. Si può optare per un intero appartamento, per una stanza in una casa condivisa o per un posto letto.

Inoltre, si possono selezionare una o più zone in cui si ha intenzione di abitare, in base anche alle proprie necessità.

Ovviamente, soprattutto se si sta cercando casa nelle grandi città, tenete sempre a mente che i prezzi degli affitti si abbassano considerevolmente se si opta per delle soluzioni in zone più periferiche. In questo caso, però, assicuratevi che la zona scelta sia ben servita dai mezzi di trasporto che vi assicurino di raggiungere facilmente l’università e tutti gli altri punti di vostro interesse.

Come capire qual è la casa che fa più al caso tuo

Cercare casa in affitto non significa solo concentrarsi sugli aspetti estetici ed economici. Certamente, nessuno mette in dubbio che entrambi siano dei fattori del tutto determinati per una scelta accurata ma non sono i soli.

Un aspetto fondamentale da valutare è lo stato dell’appartamento. Si consiglia sempre di visitare personalmente la struttura prima di concludere il contratto o, in caso di impossibilità, non abbiate paura di richiedere all’affittuario foto e video anche dei più minimi particolari.

Inoltre, quando entrate in casa, fate bene attenzione allo stato in cui vi è stata consegnata. Controllate che non ci siano macchie sui muri o elementi di arredo danneggiati. In questi casi o simili, avvertite subito il proprietario. Questo perché con ogni probabilità, quando chiuderete il contratto di affitto, dovrete lasciare una cauzione all’affittuario. Quest’ultima andrà a coprire eventuali spese in caso di danni alla casa o al suo arredo. A proposito: se non volete avere brutte sorprese all’ultimo momento, cercate di chiarire fin da subito qual è l’importo da destinare alla caparra. Questo di solito ammonta a circa due o tre mensilità, ma ognuno stabilisce la propria cifra e può essere diversa in base a vari fattori.

Da valutare con cura è anche il contratto d’affitto. Leggetelo accuratamente e capite bene se ci sono delle clausole che potrebbero andare a vostro più totale sfavore. Inoltre, fate attenzione alle condizioni di disdetta del contratto: spesso per recedere e, quindi, per lasciare casa è richiesto un avviso. La richiesta di disdetta, in genere, va fatta dai tre ai sei mesi prima ed è opportuno saperlo prima per non rimanere vincolati troppo a lungo in caso di necessità.

Cercare casa in affitto: le spese extra e i coinquilini

Cercare casa in affitto significa anche valutare bene altri due aspetti: le spese extra e i coinquilini.

Le spese extra possono riguardare sia le spese condominiali che, purtroppo, non sono sempre comprese nel canone di affitto, sia quelle delle bollette. Riguardo queste ultime, un elemento che può fare notevolmente la differenza è la presenza di almeno un coinquilino con cui dividerle.

Tuttavia, i coinquilini sono un aspetto fondamentale del vostro benessere casalingo. Non trovarvi d’accordo o non essere in pace con una persona con cui condividete i vostri spazi quotidianamente potrebbe essere una condizione di gran lunga più problematica rispetto alle altre.

Ad ogni modo, spesso non è possibile conoscere i propri coinquilini prima di firmare il contratto e, in ogni caso, anche il fatto di conoscerli almeno un po’ non può determinare la buona riuscita del vostro rapporto. Perciò, per limitare qualsiasi screzio, cercate di stabilire delle regole comunemente accettate come ad esempio quella di mantenere sempre ordinati gli spazi comuni. Se necessario, fate anche dei calendari con turni per fare le pulizie o per buttare la spazzatura. Sembrano tutte piccolezze di poco conto, ma a lungo andare queste sono cose che possono fratturare anche un bel rapporto.

In più, cercate di valutare anche il numero di possibili coinquilini che potreste avere. Se sapete già di non poter sopportare di vivere con più di due persone nella stessa cosa, non costringetevi a farlo. Invece, se vi piace essere sempre circondati da persone, tenete presenti altri fattori. Un esempio potrebbe essere il numero di bagni presenti in casa o gli spazi da dividere anche quando si parla del frigorifero o del congelatore. Questi, infatti, dovrebbero essere del tutto proporzionati al numero di persone che la casa può contenere.

Bene, ora avete tutti gli spunti e i consigli per non fallire nel cercare casa in affitto. In bocca al lupo e… buona convivenza!