Carta Giovani Nazionale. Cos’è e a cosa serve

La Carta Giovani Nazionale è lo strumento digitale per i giovani residenti in Italia, che consente l’accesso agevolato a beni, servizi, esperienze e opportunità, nata da un’iniziativa della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

La carta ha un formato digitale e può essere utilizzata in Italia e nei Paesi europei associati al programma Youth Card EYCA.

Dalla carta è possibile accedere velocemente a diverse informazioni, e ci sono agevolazioni e sconti per:

biglietti per teatri, cinema e spettacoli dal vivo,

biglietti di viaggio,

servizi di car sharing e mobilità,

servizi di telefonia e accesso a internet,

abbonamenti a piattaforme di intrattenimento,

libri, pubblicazioni, audiolibri, ebook,

biglietti per musei, mostre, eventi culturali, aree archeologiche e parchi naturali,

utilizzo di circuiti e strutture per attività sportive, ricreative e formative,

soggiorno in strutture ricettive,

accesso a strutture per la salute e il benessere psicofisico.

Come ottenere la Carta Giovani Nazionale

Se sei una ragazza o un ragazzo tra i 18 e 35 anni con la residenza italiana, hai diritto ad avere la Carta Giovani Nazionale. Ottenerla è semplicissimo, una volta ottenuto lo SPID o la carta d’identità elettronica, lo step successivo è scaricare l’APP IO è possibile scaricare sia dall’App store che da Play store. Il download è gratuito per qualunque dispositivo.

Una volta effettuato l’accesso all’app IO, sarà presente la Carta Giovani Nazionale in cui è possibile usufruire di diverse agevolazioni e scontistiche in diversi ambiti: casa, cultura e tempo libero, istruzione e formazione, salute e benessere, sport, e così via.

Le agevolazioni sono fruibili sia online che offline: online seguendo il codice sconto mentre per i negozi fisici basta mostrare la carta giovani all’esercente.