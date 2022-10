Carta Giovani: tutte le agevolazione utili agli studenti

Cos’è la Carta Giovani Nazionale?

La Carta Giovani Nazionale è uno strumento digitale creato per iniziativa del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Essa consente ai giovani residenti italiani di accedere a beni e servizi ad un prezzo agevolato.

L’obiettivo della Carta Giovani è infatti quello di agevolare i giovani nella crescita e la sperimentazione di esperienze. Il progetto è reso possibile grazie alle aziende partner (pubbliche e private) che concedono vantaggi in ogni ambito della vita quotidiana.

La Carta Giovani è promossa dal circuito EYCA (European Youth Card Association), un’organizzazione no profit che si occupa di promuovere la mobilità e la partecipazione attiva dei giovani under 35.

Come attivare la Carta Giovani?

La Carta Giovani Nazionale è totalmente gratuita ed è usufruibile solo in formato digitale.

Per averla bisogna scaricare l’app IO e accedere tramite identità SPID o CIE.

Una volta eseguita l’autenticazione e, quindi, il login, basterà solo cliccare sulla sezione “Portafoglio” o sulla scheda “Servizio di Carta Giovani” e richiedere automaticamente la Carta.

Attenzione: la Carta Giovani può essere richiesta e attivata solo dai giovani che hanno dai 18 ai 35 anni.

Per cosa si può utilizzare la Carta Giovani?

La Carta Giovani Nazionale può essere usata per tutti i beni e i servizi che sono concessi dalle aziende partner. Le agevolazioni a cui si può accedere sono raggruppate in varie categorie:

casa;

cultura e tempo libero;

Istruzione e formazione;

lavoro e tirocinio;

mobilitò e sostenibilità;

Salute e benessere;

servizi bancari e finanziari;

Sport;

Telefonia e Internet;

Viaggi e Trasporti.

Quali sono le aziende partner e quali vantaggi offrono agli studenti?

Le aziende partner della Carta Giovani Nazionale sono davvero tantissime. Vediamo nel dettaglio quali sono quelle più utili per gli studenti e che servizi offrono!

Agevolazioni dedicate alla formazione

Corsi di lingua e certificazioni

British Council Italy

Anche il BC, un’istituzione di alta qualità che fornisce insegnamenti e certificazioni riconosciute in lingua inglese, dà l’opportunità ai giovani di accedere a un prezzo scontato ai suoi servizi. Infatti, i possessori della Carta Giovani Nazionale avranno

il 15% di sconto sul loro corso di inglese interamente online;

il 30% di sconto per un percorso online di formazione personalizzata con gli esperti IELTS.

Goethe Institut Italien

Il Goethe Institut offre un programma variegato di corsi di tedesco e, per i proprietari di CGN, garantisce

il 10% di sconto sui corsi di tedesco;

il 15% di sconto su tutti gli esami di certificazione nella sessione di gennaio 2023.

Instituto Cervantes

L’Instituto Cervantes ha deciso di promuovere l’insegnamento della lingua spagnola con uno sconto che va dal 15 al 20% sui corsi di spagnolo e del 15% per l’iscrizione alla certificazione DELE di lingua spagnola.

Altri corsi di formazioni scontanti con la Carta Giovani

IDCERT

Anche IDCERT ha deciso di contribuire alle agevolazioni della CGN.

L’IDCERT è un Ente Certificatore delle Competenze Digitali ed eroga corsi che rilasciano un attestato di certificazione che permettono di migliorare il CV, incrementare i punteggi nei concorsi pubblici e di ottenere CFU.

Alcuni corsi erogati dall’azienda sono

patente europea per il pc;

per il pc; data protection officer;

sicurezza informatica;

AI;

programmazione;

neuromarketing.

Con la CGN potrete usufruire del 25% di sconto per accedere a questi corsi e a tanti altri.

Rome Business School

La Rome Business School offre offerte davvero vantaggiose per quanto riguarda la scontistica sui prezzi di

Master in Risorse Umane;

in Risorse Umane; MBA ;

; Project Management e Data Science;

corsi brevi di formazione aziendale.

La scuola offre anche esperienze internazionali dando la possibilità di partecipare a percorsi business in varie parti d’Italia e del mondo.

Gli sconti per quanto riguarda la partecipazione a uno dei corsi sopracitati è pari al 15%.

Cinema Live

Cinema Live è un ente che ha come obiettivo lo sviluppo della gestione dei processi imprenditoriali nel settore cinematografico e audiovisivo.

Esso offre il 50% di sconto sulle sue interessantissime Masterclass dedicate a questo mondo.

Host SpA

Host SpA offre il 58% di sconto ai titolari della Carta Giovani su corsi innovativi che riguardano l’utilizzo di WordPress, Joomla e Prestashop, dei cms che permettono di creare un sito web partendo da zero.

Emooc

Emooc è un portale dedicato alla formazione in materia di Digital Marketing e dà la possibilità ai giovani di acquistare un abbonamento annuale al 50% di sconto. Con quest’ultimo è garantito l’accesso ai 170 corsi presenti sulla piattaforma.

Carta giovani dedicata ai viaggi e ai trasporti

Booking

Anche Booking aderisce al progetto Carta Giovani Nazionale con delle offerte davvero esclusive. Infatti, fino al 2 gennaio 2023, potrete prenotare un alloggio tra le “Offerte di Fine Anno” con un o sconto del 15%.

Ma non è finita qui: attraverso il link dedicato sul’app Io, riceverete anche un ulteriore 5% di sconto dedicato alla collaborazione con Domec. Quest’ultimo sconto è applicabile solo sulle strutture con icona verde “vantaggio” e solo se si effettua un pagamento online tramite il sito di Booking.

E un’altra fantastica notizia: quest’offerta è cumulabile con altre offerte dalle strutture (sconti Genius, offerte stagionali ecc.).

Flixbus

Flixbus contribuirà ad agevolare la mobilità dei giovani attraverso uno sconto del 10% su qualsiasi tratta effettuata dalla compagnia in Italia, Europa e USA. Il codice sconto che trovate sull’app sarà utilizzabile per viaggi fino al 31 marzo 2023.

Itabus

Itabus concede il 10% di sconto su tutte le tratte coperte dalla compagnia. Il voucher sarà utilizzabile fino al 15 settembre 2023.

Free Now

L’app della mobilità leader in Europa ha deciso di dare il suo contributo per agevolare le spese dei possessori della CGN in questo modo

5 prime corse gratis con un mezzo a scelta;

5 euro di sconto per le corse in taxi prenotate tramite app.

ITA Airways

ITA Airways offre

15% di sconto per i voli intercontinentali (sono escluse dallo sconto le tasse aeroportuali e le condizioni generali come cambi e rimborsi);

(sono escluse dallo sconto le tasse aeroportuali e le condizioni generali come cambi e rimborsi); 20% di sconto per volare in Italia e in Europa.

Italo

Italo permette ai proprietari di Carta Giovani di acquistare un biglietto con il 30% di sconto fino al 16 dicembre 2022. L’offerta è applicabile acquistando un biglietto 10 giorni prima della partenza.

Per altre tantissime offerte dedicate agli studenti e non, vi consigliamo di accedere all’app IO e richiedere la carta. All’interno troverete una lista di tutte le aziende e i servizi di cui potete usufruire a un prezzo scontato. Non lasciatevele scappare!!