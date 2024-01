Brera-Accademia di Belle Arti

L’Accademia di Brera venne fondata nel 1776 dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria con lo scopo di «sottrarre l’insegnamento delle belle arti ad artigiani e artisti privati, per sottoporlo alla pubblica sorveglianza e al pubblico giudizio».

L’imperatrice per riformare le Arti in modo rigoroso scelse come sede il celebre palazzo di via Brera 28. La struttura comprende oltre all’Accademia, l’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, la Biblioteca Nazionale Braidense, l’Osservatorio astronomico e l’Orto botanico.

Nel corso degli anni gli insegnamenti di Brera si sono arricchiti con: Architettura, Pittura, Scultura, Ornato, Incisione, Prospettiva, Anatomia Artistica ed Elementi di Figura.

Da menzionare è la Scuola di Comunicazione e Valorizzazione dei Beni Culturali che collabora alla digitalizzazione delle opere appartenenti al Patrimonio Storico dell’Accademia, in modo da renderle pubbliche e accessibili nel portale Raccolte Storiche di Brera. All’interno di questo si possono trovare immagini ad alta risoluzione delle opere, testi storico-critici, contenuti multimediali ed anche notizie sui progetti di restauro e di valorizzazione in un archivio in continuo aggiornamento.

I corsi di Brera

I corsi dell’Accademia come abbiamo anticipato, sono molteplici e sono suddivisi tra trienniali e biennali.

Per il Dipartimento di Arti Visive troviamo i corsi di:

Pittura

Scultura

Decorazione

Grafica

Per il Dipartimento di Progettazione e Arti applicate:

Scenografia

Progettazione Artistica per l’Impresa

Nuove Tecnologie dell’Arte



Il Dipartimento Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte:

Discipline della Valorizzazione dei Beni Culturali

Comunicazione e Didattica dell’Arte

Restauro abilitante alla professione di Restauratore di Beni Culturali

Questo corso è quinquennale a ciclo unico: