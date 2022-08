Borse di studio 2022/23 università di Catanzaro

L’Università Magna Graecia di Catanzaro ha da poco pubblicato il bando per le borse di studio per il 2022/23. Rispetto agli anni precedenti, quest’ultimo riporta grandi novità: la più interessante tra queste è sicuramente l’ammontare massimo delle borse di studio, che è decisamente aumentato.

Analizziamo insieme il bando e vediamo come accedere agli incentivi.

A chi è rivolto il bando?

I beneficiari delle borse di studio messe a disposizione dall’Università di Catanzaro saranno tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’anno 2022/23 in una delle seguenti istituzioni:

Università Magna Graecia di Catanzaro;

Conservatorio di Musica “Torrefranca” di Vibo Valentia (solo chi frequenta i corsi di livello universitario);

Accademia delle Belle Arti di Catanzaro (solo chi frequenta i corsi di livello universitario);

Accademia delle Belle Arti di Stefanaconi (solo chi frequenta i corsi di livello universitario);

istituto Musicale pareggiato Tchaikovsky di Nocera Terinese (solo chi frequenta i corsi di livello universitario).

Possono richiedere la borsa di studio anche gli studenti che non hanno ancora ultimato la domanda di immatricolazione o di iscrizione. Questi ultimi saranno presenti nelle graduatorie con riserva e dovranno comprovare l’avvenuta successiva immatricolazione o iscrizione presso l’università di riferimento.

Per quanto riguarda gli eventuali beneficiari del posto alloggio, questi dovranno essere residenti almeno a 50 km dalla sede del corso di studio scelto.

Altri requisiti per accedere alla borsa di studio sono:

mancanza di “debiti” verso la Fondazione UMG;

non essere già in possesso di un titolo di studio pari o superiore a quello da frequentare;

non essere fuoricorso;

essere studente a tempo pieno;

per gli studenti iscritti a due corsi di laurea, non usufruire di un altro beneficio in un corso di pari livello;

Requisiti per beneficiare della borsa di studio 2022/23

Per beneficiare degli incentivi offerti dall’Università di Catanzaro, lo studente deve possedere determinati requisiti economici e di merito.

Requisiti economici

Per quanto riguarda i requisiti economici, lo studente richiedente deve avere:

un ISEE non superiore a 24.335,11€;

non superiore a 24.335,11€; un ISPE non superiore a 52.902,43€.

Requisiti di merito

Gli studenti iscritti al primo anno che possono beneficiare delle borse di studio 2022/23 dell’Università di Catanzaro devono aver conseguito almeno 20 CFU entro novembre del 2023.

Eventuali proroghe possono essere valutate nei seguenti casi:

lutto all’interno del nucleo familiare;

nascita di almeno un figlio;

ricovero ospedaliero del richiedente di almeno 10 giorni;

eventi causati da calamità naturali.

Se il requisito non verrà soddisfatto, ne conseguirà la revoca di tutti i benefici e la restituzione degli importi già ricevuti.

Gli studenti iscritti agli anni seguenti al primo, oltre a non essere fuori corso, dovranno aver conseguito entro una determinata scadenza un certo numero di CFU.

Gli studenti iscritti a un corso di laurea triennale dovranno aver acquisito entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda: 25 CFU nel secondo anno; 80 CFU nel terzo anno;

Quelli iscritti a un corso di laurea magistrale o a ciclo unico entro lo stesso periodo dovranno aver acquisito: 25 CFU nel secondo anno; 80 CFU nel terzo anno; 135 CFU nel quarto anno; 190 CFU nel quinto;



N.B. Nel bando sono previsti eventuali punti bonus che possono essere sommati ai CFU già acquisiti per raggiungere i requisiti minimi richiesti.

Come e quando presentare la domanda per la borsa di studio 2022/23 nell’università di Catanzaro

Per ricevere la borsa di studio e il posto alloggio, lo studente deve compilare la domanda online presente nell’area studenti sul sito della Fondazione.

Chi effettuerà per la prima volta la domanda dovrà registrarsi tramite SPID al portale della Fondazione UMG per ricevere pin e password. Dopodiché si potrà procedere con il login alla propria area personale dove di dovrà presentare

domanda;

fotocopia della carta d’identità;

modello ISEE;

ricevuta di pagamento della tassa regionale.

Gli studenti già iscritti dovranno semplicemente accedere con le proprie credenziali al portale e presentare i documenti sopracitati.

La domanda per richiedere la borsa di studio e il posto alloggio deve essere presentata entro il 30 settembre 2022 alle ore 12:00.

Valore borse di studio 2022/23 dell’università Magna Graecia

Gli importi massimi delle borse di studio previste dall’Università della Calabria per il 2022723 sono:

2.481,75€ per gli studenti in sede;

3.598,51€ per gli studenti pendolari;

6.157,74€ per gli studenti fuori sede.

In particolare, gli studenti in sede potranno ricevere un importo lordo di:

2.854,01€ con un ISEE di massimo 12.167,55€;

2.481,75 con un ISEE compreso tra 12.167,56 e 16.223,41 euro;

minimo di 1.240,88 con un ISEE compreso tra 16.223,42 e 24.335,11 euro.

Per gli studenti pendolari è previsto un importo lordo di:

4.138,29€ con un ISEE minore o uguale a 12.167,55€;

3.598,51€ con un ISEE compreso tra 12.167,56 e 16.223,41 euro;

minimo di 1.779,26 con un ISEE compreso tra 16.223,42 e 24.335,11 euro.

Gli studenti fuori sede riceveranno un importo lordo di:

7.081,40 con un ISEE minore o uguale a 12.167,55€;

6.157,74 con un ISEE compreso tra 12.167,56 e 16.223,41 euro;

un minimo di 3.078,87 con un ISEE compreso tra 16.223,42 e 24.335,11 euro.

Le somme degli importi potrebbero aumentare nel caso di studenti iscritti ai corsi STEM; studenti iscritti a due corsi di laurea contemporaneamente; studenti con disabilità.

L’importo del denaro sarà erogato in rate.

Ai vincitori della borsa di studio sarà rimborsata la tassa regionale per il diritto allo studio.

La graduatoria: i criteri di valutazione

I criteri di valutazione per essere messi in graduatoria sono differenti a seconda dell’anno del corso di studi frequentato.

Per il primo anno di studi c’è una graduatoria unica che si baserà esclusivamente sui requisiti economici. Essa sarà quindi stilata in ordine crescente in base all’indicatore ISEE.

Sarà presente un’altra graduatoria, sempre stilata in base alla situazione economica e patrimoniale, ma dedicata esclusivamente agli studenti che frequenteranno corsi ad accesso programmato (AFAM).

Negli anni successivi al primo, le graduatorie saranno basate sui requisiti economici e di merito e ne verranno stilate diverse in base in base alle facoltà frequentate.

Tutte le graduatorie verranno pubblicate sul sito istituzionale della Fondazione UMG nella sezione del Diritto allo studio.

Per quanto riguarda maggiori approfondimenti sulla concessione delle borse di studio, posti alloggio, premi di laurea e contributi per la mobilità internazionale vi raccomandiamo di consultare il bando 2022/23 pubblicato dall’Università Magna Graecia.