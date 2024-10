Bonus studenti da 615 euro, qui tutte le informazioni necessarie

L’Italia investe sui giovani talenti mettendo a disposizione un bonus studenti da 615 euro. È così che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha scelto di premiare gli studenti che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti. Un’ottima iniziativa per chiunque si sia impegnato duramente durante il periodo scolastico ed un incentivo in più per gli studenti che devono ancora affrontare l’esame di stato.

Se ti sei appena diplomato con il massimo dei voti o se stai frequentando l’ultimo anno di liceo, in questo articolo ti forniremo una guida completa per comprendere come funziona e quando sarà possibile richiedere ed utilizzare il bonus studenti.

Cos’è il bonus studenti da 615 euro?

Con il programma valorizzazione delle eccellenze il Ministero dell’Istruzione e del Merito decide di premiare gli sforzi e gli impegni degli alunni, mettendo a disposizione un bonus che, per i più bravi, ammonta a 615 euro.

Il bonus è suddiviso in due parti:

Una Carta del Merito dal valore di 500 euro sarà destinata a tutti gli studenti che si sono diplomati con 100.

dal valore di 500 euro sarà destinata a tutti gli studenti che si sono diplomati con 100. Un incentivo extra da 115 euro per chi ha ottenuto 100 e lode.

Quali sono i requisiti da rispettare

È importante sottolineare che il bonus non è legato al reddito familiare e chiunque potrà accedervi, a condizione che lo studente rispetti determinati requisiti:

Aver conseguito l’esame di maturità durante l’anno scolastico in corso.

Superare l’esame di stato con la valutazione di 100 o 100 e lode.

Essere un cittadino italiano o di uno Stato che fa parte dell’Unione Europea.

Avere la residenza in Italia.

Come richiedere il bonus studenti

Il bonus studenti, come già detto, verrà erogato in due parti distinte e così anche la distribuzione e l’utilizzo.

La Carta del Merito è una carta elettronica prepagata dal valore di 500 euro. Chi la riceve potrà utilizzarla per l’acquisto di beni e servizi culturali, con lo scopo di accrescere l’interesse e lo sviluppo della cultura e la diffusione tra i giovani. Nello specifico si potrà utilizzare la carta per:

Acquistare libri scolastici o riviste e pubblicazioni a carattere educativo.

Ingresso ai musei, mostre, gallerie d’arte o siti archeologici.

Partecipare ad eventi teatrali, accedere al cinema o festival culturali.

Iscrizione a corsi di formazione o aggiornamento professionale.

Comprare software e hardware per la fruizione di contenuti culturali digitali.

La Carta del Merito sarà resa disponibile a partire dal 2025. Per ottenerla bisognerà accedere alla piattaforma digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito tramite SPID o CIE. La carta ha validità di un anno a partire dalla data di emissione.

L’incentivo di 115 euro invece, premio per chi ha ricevuto anche la lode, verrà erogato agli studenti attraverso le scuole e a differenza della Carta del Merito, verrà assegnato in queste settimane. Non ci sarà bisogno di sottoscrivere alcuna richiesta, in quanto il bonus verrà assegnato in automatico sulla base dei dati emessi dal Ministero.

Un incentivo per i più meritevoli e per l’arricchimento culturale

Il bonus studenti è un incentivo per gli studenti che mira ad ampliare la diffusione e lo sviluppo della cultura tra i giovani premiando le eccellenze scolastiche. Rappresenta un investimento importante per i giovani talenti, contribuendo alla loro crescita formativa e professionale.

Invitiamo così tutti gli studenti che hanno conseguito la maturità con 100 o 100 e lode ad attivarsi al fine di poter sfruttare al meglio questa opportunità e a tutti i prossimi diplomati di raggiungere tale obiettivo.