Bonus da 700 euro, ma solo se ti iscrivi all’università

Oggi più che mai iscriversi all’università non è una cosa semplice. Non è semplice perché andare all’università è diventato un vero e proprio investimento che richiede molti sacrifici in termini economici.

I costi, inevitabilmente, possono variare in base alle situazioni. Tuttavia, si potrebbe affermare che uno studente fuorisede, in media, spende all’incirca 10.000€ l’anno tra vitto, alloggio, libri, rette e trasporti.

Si fa presto a dire che è possibile cercare un “lavoretto” per dare una mano in famiglia, ma non è molto semplice far coincidere studio e lavoro senza che il secondo influisca negativamente sul primo.

Per evitare che molti rinuncino all’idea di iscriversi dal principio, oltre alle borse di studio, la regione Lazio mette a disposizione un bonus da 700€ per gli studenti più meritevoli.

Cos’è il Bonus per gli studenti meritevoli?

La regione Lazio ha previsto 5 bandi rivolti agli studenti per incentivare l’istruzione e la formazione.

Uno di questi prevede l’erogazione di un bonus per gli studenti meritevoli che decideranno di iscriversi alle università laziali nel 2022. Infatti, sono stati stanziati 5 milioni di euro per il bando “Sostegno all’iscrizioni alle università laziali per i diplomati meritevoli”.

Quest’anno sarebbe la sua seconda edizione: il bonus era stato già erogato per l’anno 2020 ma con modalità e valori diversi.

In cosa consiste il bonus?

Il bonus per gli studenti meritevoli erogato dalla regione Lazio è un bonus una tantum che la regione Lazio concede ai diplomati più meritevoli per incentivare la loro iscrizione alle università presenti sul territorio regionale.

Quest’anno l’incentivo dovrebbe ammontare a massimo 700 euro per studente, circa 200€ in più rispetto ai 500€ rilasciati per ogni maturando in possesso dei requisiti necessari nel 2020.

Il valore del bonus, dunque, dovrebbe essere più alto. Di contro, però, è anche più difficile accedervi. Infatti, il voto minimo richiesto per fare domanda nel 2022 dovrebbe essere di 95/100. Nel 2020, invece, lo studente avrebbe dovuto terminare l’ultimo anno delle superiori con una votazione non inferiore a 91/100.

Come richiedere il bonus da 700 euro della regione Lazio?

È chiaro che per avere informazioni più certe e dettagliate dobbiamo aspettare la pubblicazione del bando. Tuttavia, possiamo dare uno sguardo alle linee guida dei quello della prima edizione per farci un’idea e per arrivare preparati alla presentazione della domanda.

Per l’anno 2020, i requisiti necessari per ricevere il bonus (oltre alla votazione minima richiesta negli esami di maturità) prevedevano:

cittadinanza italiana o europea;

residenza o domicilio nella regione Lazio;

il possesso di un conto corrente o di una carta prepagata collegata a un codice IBAN;

possesso di un ISEE superiore a 20.000€;

regolare iscrizione per l’anno accademico 2020/21 a un’università presente sul territorio della regione Lazio;

non essere destinatari di altri incentivi nazionali, regionali o locali per le stesse finalità.

N.B. Gli studenti che presentato un ISEE inferiore a 20.000€, almeno nel 2020, non potevano richiedere il bonus perché la Regione Lazio prevedeva già la loro esclusione dal pagamento delle tasse universitarie.

Per ora è tutto. Informazioni più dettagliate verranno fornite alla pubblicazione del bando per il 2022.