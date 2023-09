L’Accademia di Belle Arti Santa Giulia fa parte del sistema pubblico dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) afferente al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). La sede storica si trova a Brescia in Via Nicolò Tommaseo 49 e ha un’offerta formativa con all’attivo 260 corsi. Gli insegnamenti spaziano in tutti gli ambiti dell’arte e della progettazione, dall’Interior design alle Culture digitali, dal Web design alla Scenografia virtuale.

I corsi dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia

I Corsi di diploma di I° e di II° livello attivi presso l’Accademia SantaGiulia fanno capo a 9 Scuole ordinamentali (D.M. 03/07/2009 n. 89 – D.M. 30/09/2009 n. 123):

GRAFICA

DECORAZIONE: indirizzi DECORAZIONE ARTISTICA e INTERIOR DESIGN

PITTURA

SCULTURA

SCENOGRAFIA

PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA

NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE

DIDATTICA DELL’ARTE

COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO

La missione dell’Accademia

La specificità dell’Accademia è quella di mettere al primo posto gli sbocchi lavorativi e le opportunità di occupazione dei suoi studenti. Infatti, i corsi puntano sulle competenze artistiche tradizionali con lo sviluppo delle nuove tecnologie digitali, come nei corsi di grafica, web designer, nuove tecnologie dell’arte, animazione digitale, etc. Questi insegnamenti come sappiamo, sono tra i più richiesti dell’attuale mondo del lavoro.

Gli studenti oltre ai corsi teorici avranno la possibilità di confrontarsi con i docenti e nelle diverse collaborazioni artistiche, hanno la possibilità di creare e sperimentare il loro spirito creativo.

I corsisti hanno l’opportunità di operare anche fuori dagli spazi dell’Accademia, lavorando concretamente per conto di Comuni, Musei, Gallerie d’arte, Fiere espositive e innumerevoli Aziende.

Borse di studio

Sono attive le procedure per richiedere la Borsi di Studio previste dalla Legge Regionale Lombardia n.33 del 13 dicembre 2004. La borsa di studio DSU è un contributo economico che viene assegnato con concorso sulla base di requisiti di merito e di reddito.

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 13 ottobre 2023 a questo link.