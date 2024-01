Accademia di Belle Arti di Roma – ABAR

L’accademia di belle arti di Roma trae le sue origini dall’ “Accademia di San Luca” nata alla fine del ‘500 e divenuta sede ponteficia per gli studi d’arte. Con il passare dei secoli e delle trasformazioni storiche e culturali l’Accademia, prima prende il nome di “Regia Accademia di Belle Arti denominata di San Luca”, poi “Istituto di Belle Arti” fino all’attuale versione “Accademia di Belle Arti di Roma”.

Ha attualmente quattro sedi: Via di Ripetta, campo Boario, ex Fienili e via del Corso.

I corsi di ABAR

L’Accademia rientra nel comparto universitario dell’Alta formazione artistica e musicale (AFAM) e può rilasciare diplomi accademici di primo livello e di secondo livello. I corsi disponibili sono:

Decorazione – Indirizzo Arti visive per gli spazi architettonici e il paesaggio

Grafica

Pittura

Scultura

Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo

Didattica e comunicazione dell’Arte

Teorie tecniche dell’audiovisivo

Arti multimediali e tecnologie

Culture e tecnologie dellla moda

Design

Grafica editoriale

Scenografia

