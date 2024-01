L’accademia di Belle Arti di Reggio Calabria è la più antica accademia d’arte istituita in Calabria, fondata nel 1967. È anche nota come l’Accademia dello Stretto o semplicemente con l’acronimo ABARC. La struttura si estende su tre piani ascensoriati dalla superficie complessiva di 5.000 mq e si compone di aule rese idonee alle esigenze della didattica e della ricerca, ospitando un rinnovato ed ampio corredo di strumentazioni tecnico-artistiche.

Didattica e offerta formativa dell’ ABARC

Anche essa è strutturato in bienni e trienni, i corsi proposti sono in:

Cinema, fotografia e audiovisivo

Con l’obiettivo di formare studenti in grado di operare con le tecniche e tecnologie avanzate nel campo del cinema, della regia, del sound design esplorando i contesti più attuali dell’audiovisivo.

Comunicazione e didattica dell’Arte

Con lo scopo di saper comunicare il mondo museale a livello locale e nazionale finalizzato alla valorizzazione delle specifiche identità culturali.

Decorazione

In cui gli studenti sperimenteranno e realizzeranno opere artistiche che poi saranno inserite nel contesto architettonico- urbanistico. Nel biennio in “Decorazione dello spazio audiovisivo e multimediale” si incrementerà l’aspetto digitale contestualizzato all’arte.

Fumetto e illustrazione

l corso ha l’obiettivo di offrire una preparazione di base nella creazione ed elaborazione dell’immagine e nella realizzazione di una storia a fumetti. Nella magistrale, lo studente avrà l’occasione di affrontare l’illustrazione nelle sue molteplici articolazioni approfondendo le interconnessioni con altri linguaggi e le relazioni con le diverse tecniche grafiche.

Grafica d’arte

Il corso offre competenze artistiche e professionali nel campo della grafica d’arte proiettando la ricerca segnica grafica nell’ampio mondo dell’editoria.

Nuove tecnologie dell’arte

ll corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti teorici e pratici per analizzare, progettare e realizzare contenuti multimediali efficaci e innovativi. Gli studenti saranno in grado di produrre e comunicare utilizzando le nuove tecnologie, sia in ambito strettamente artistico che nell’ambito più propriamente commerciale delle agenzie e degli studi che si occupano di comunicazione e produzione multimediale.

Pittura

L’obiettivo del corso è di ridestare attraverso l’atto creativo la visione, la prospettiva più ampia di comprensione rispetto ai fenomeni che ci circondano.

Progettazione della moda

Si pone l’obbiettivo di sviluppare competenze progettuali e la pratica degli strumenti tecnologici espressivi tradizionali e della contemporaneità dell’abito della moda e dell’accessorio.

Scenografia

Il corso ha l’obiettivo di formare professionisti che saranno capaci di lavorare nel campo dello spettacolo e dell’allestimento di eventi culturali e di spazi espositivi.

Scultura

Tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche che caratterizzano la contemporaneità, sviluppiamo ricerche nell’ambito della Scultura.