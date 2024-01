L’Accademia di Belle Arti di Foggia nasce nel 1970, ha la sede preeso il palazzo della ex Banca d’Italia, sito in corso Garibaldi, 35.

Si svolgono i seguenti corsi d’insegnamento: Pittura, Scultura, Decorazione, Decorazione con indirizzo in Arredo urbano, Scenografia, Graphic design, Moda e costume, Nuove tecnologie dell’arte.

L atradizione accademica si fonda, nell’accademia di Foggia, con le problematiche poetiche ed estetiche contemporanee.

I corsi dell’Accademia di Foggia

I corsi sono divisi in primo livello e di secondo livello, riconosciuti dal MUR con diplomi equipollenti alle lauree.

I Corsi di diploma accademico di primo livello sono:

Dipartimento di Arti visive Pittura

– Scultura

– Decorazione

– Decorazione indirizzo in arredo urbano

Per quanto riguarda i Corsi di diploma accademico di secondo livello, troviamo:

Dipartimento in Arti visive Pittura

– Decorazione

– Decorazione indirizzo in Arte ambientale e spazio pubblico

Dipartimento in Progettazione e arti applicate Scenografia

– Progettazione artistica per l’impresa indirizzo Graphic design

– Progettazione artistica per l’impresa indirizzo Product e space design

L’Istituzione è inoltre impegnata in corsi biennali ad indirizzo didattico per la formazione dei Docenti, corsi per l’abilitazione al sostegno e master di livello universitario.