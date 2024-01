L’Accademia di Belle Arti di Firenze è una delle prime Accademie d’Italia, che risale al 1339 quando era un’ organizzazione dei mestieri sotto la protezione di Cosimo I de Medici. In origine si sviluppo l’Accademia di Disegno fondata da Giorgio Vasari, celebre pittore e scrittore, di cui compito era quello di insegnare sia l’arte ma anche le scienze. Tra gli artisti rinascimentali che fecero parte dell’Accademia ci furono: Agnolo Bronzino, Bartolomeo Ammannati, Giambologna, Benvenuto Cellini e, fra gli allievi di quell’insegnamento scientifico legato al nuovo concetto di artista-intellettuale, Galileo Galilei.

L’Accademia si trova nel centro storico di Firenze, in Via Ricasoli. La sua posizione centrale la rende facilmente accessibile e attraente per gli studenti di belle arti.

Offerta formativa

L’offerta formativa è vasta e comprende corsi di primo livello e di secondo livello.

Come iscriversi all’Accademia di Belle Arti Firenze

Con gli Open Day organizzati annualmente è possibile orienatrsi verso il percorso di studi più adatto ad ogni studente. Una volta partecipato agli open day è possibile iscriversi all’Accademia.

Ogni anno, nel mese di luglio, l’Accademia apre ufficialmente le iscrizioni attraverso la pubblicazione del Manifesto degli studi, un documento che contiene anche regolamenti e scadenze validi per tutto l’anno accademico successivo.

Per accedere ai corsi triennali è necessario aver conseguito il diploma di maturità in Italia o all’estero e superare un test di ammissione che consiste in prove pratiche (diverse a seconda del Corso scelto) e in un colloquio attitudinale.