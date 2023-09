L’ Accademia Costume & Moda di Roma è stata fondata nel 1964 dall’eclettica Rosana Pistolese, una Storica del costume e della moda, costumista per il teatro, televisione e cinema, scrittrice e pubblicista di moda e costume.

La nascita dell’istituto è stato resa possibile grazie al Patrocinio del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Comune di Roma, dell’ENALC, e della Camera Nazionale della Moda Italiana.

Sono tanti i nomi noti che hanno contributo nel tempo al prestigio e allo sviluppo dell’Accademia: Gilberto Bernabei, Susanna Agnelli, Giorgio Napolitano, Giovanni Spadolini, Indira Gandhi, Laura Biagiotti, Pierre Cardin, Gianni Bulgari, Egon Von Furstenberg, Roberto Capucci, Micol Fontana, Roberto e Isabella Rossellini, Bruno Piattelli e altri.

Oggi le collaborazioni continuano con Alessandro Michele, Silvia Venturini Fendi, Frida Giannini, Susy Menkes, Pierpaolo Piccioli, Alber Elbaz, Sara Maino Sozzani e molti altri.

Il successo dell’Accademia costume e arte ha portata questa ad espandersi e ad aprire nel 2020 un nuova sede a Milano, in piazza V Giornate. La sede milanese gestisce le aree della Comunicazione e del Design Management per la Moda e lo Spettacolo. Questi corsi sono volti alla formazione a 360° di figure professionali che operano nel mondo della comunicazione e del management per il Sistema Moda.

I corsi dell’Accademia Costume & Moda

I Corsi dell’Accademia sono riconosciuti dal MIUR e si rivolgono a studenti interessati al Fashion Design, Design degli Accessori e del Costume, alla Comunicazione di Moda e al Fashion Styling, al Management di Moda o al Media Design e Arti Multimediali.

I corsi mirano a costruire l’identità creativa di ogni studente stimolando la loro capacità d’ispirazione e interpretazione delle conoscenze. Tra le materie di studio principali troviamo: storia della moda, arte antica e contemporanea, cinema, teatro, comunicazione e management.

Mentre, l’obiettivo prefissato è quello di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro anche attraverso progetti in collaborazione con le migliori aziende del settore.

I requisiti di accesso sono: il possesso di un diploma di scuola secondaria e il superamento del una prova di ammissione.

Corsi triennali

Prima di iniziare un corso triennale l’Accademia propone il corso “Foundation- corso propedeutico alle triennali” che come indica il nome stesso, guida gli studenti verso una scelta consapevole del corso da intraprendere.

Tra i corsi triennali proposti troviamo:

Costume e moda

Comunicazione di moda: fashion editing, styling & communication

Fashion management: sistema del prodotto moda

Cinema e filmmaking: media design & arti multimediali

Bienni

Sono sviluppati per offrire una specializzazione a seguito di un percorso di studi triennale, i Diplomi Accademici di II Livello dell’Accademia Costume & Moda sono riconosciuti dal MIUR ed erogano 120 Crediti Formativi.

Sono in totale due e sono:

Design del costume e dell’alta moda

Design degli accessori e del gioiello

Master

I Master di I Livello dell’Accademia Costume & Moda sono riconosciuti dal MIUR ed erogano 60 Crediti Formativi. Questi hanno lo scopo di coinvolgere lo studente in una formazione completa che va dalla ricerca alla progettazione, dall’artigianato all’innovazione tecnologica, dalla filiera alla produzione e prototipazione, fino al prodotto. L’obiettivo è di trasferire competenze e relazioni utili all’inserimento diretto nel mondo del lavoro.

Tra questi troviamo: