Accademia Cignaroli e Scuola Brenzoni di Pittura e Scultura

L’ Accademia Cignaroli ha una storia lunga di oltre 250 anni, specializzata in vari campi: pittura, disegno, acquerello, fotografia, narrazione per fumetto, video art e altro.

Il nome dell’accademia deriva da Gian Bettino Cignaroli, uno dei più celebri pittori di Verona del ‘700 d.C. nonché primo direttore dell’Accademia nel 1764.

I corsi

Disegno

Il corso di disegno è suddiviso in due parti: la prima propedeutica al disegno e la seconda da intendersi come naturale prosecuzione e specializzazione della prima.

Acquerello: dipingere senza disegnare

Obiettivo di questo corso è scoprire l’acquerello, tecnica pittorica che utilizza l’acqua come mezzo di trasporto del colore, medium di meravigliosa limpidezza.

Lo studente sarà stimolato a dipingere senza l’ausilio del disegno. Dipingere senza disegnare sarà una sfida, ma è un ottimo esercizio che costringe a concentrarsi sulla tecnica e obbliga gli studenti a essere sintetici e a catturare l’essenza di ciò che osservano.

Pittura, Ricerca e Sperimentazione: Ritrarre

Il corso di Pittura Ricerca e Sperimentazione ripartirà con una nuova forma per concentrarsi nella realizzazione di opere più definite e frutto di una progettualità strutturata.

Pittura fondamentale

Il corso è finalizzato all’apprendimento dei concetti fondamentali della “figurazione”.

La figurazione concede numerosi approfondimenti che spaziano dalla pittura di realtà a quella naturalista, “magica” o metafisica, surreale o simbolica, impressionista o a “gran macchia” ecc…

Avvio alla poetica

Il tema cambia in anno di anno. Tema del corso di quest’anno è la Figura ambientata e cioè inserita nello spazio, inteso come luogo “abitabile” in relazione alla figura stessa, in interno o in esterno, nel paesaggio reale o mentale, in spazi ampli o angusti, lunghe prospettive o limitati orizzonti.

Osservare e Dipingere

Il corso si propone di affinare la padronanza tecnica e, al contempo, di stimolare un buon livello di coscienza visiva, nella piena convinzione che, il fare, se unito alla capacità di osservare, crei un elemento di forza indispensabile per chi intenda avvicinarsi all’arte con la giusta consapevolezza.

Laboratorio: Project Room

La Project Room sarà un ambiente in continuo mutamento, una piattaforma che favorirà dialogo e scambio tra linguaggi differenti. Saranno 15 appuntamenti per costruire una mostra collettiva, dove comprendere i processi che costituiscono la nascita e lo sviluppo di un progetto comune.

Luoghi Della Pittura

Questo corso si propone come un’esperienza di crescita personale, attraverso la pittura.

Si focalizzerà sugli aspetti fondamentali della pittura, ed è indirizzato a chiunque abbia l’aspirazione ad approfondire ed imparare le regole moderne di quest’antica disciplina.

Iperrealismo

Gli allievi raggiungeranno una conoscenza perfezionata della tecnica di pittura iperrealista sviluppando una ricerca del colore molto attenta e molto meticolosa imparando ad osservare molto attentamente ogni gradazione tonale attraverso la tecnica delle velature con la pittura ad olio.