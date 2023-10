L’accademia di Sanremo è un’università dell’arte situata nella riviera ligure di Ponente, tra Genova e la Francia, riconosciuta dal MIUR con Decreto del 4/08/1997. L’offerta formativa dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo comprende corsi di laurea triennale in Architettura, Grafica e Pittura e il corso specialistico in Design del Paesaggio, coprendo così i principali campi di applicazione della creatività nel mondo del lavoro.

L’approccio metodologico che caratterizza questa Accademia è la combinazione di arte e tecnica con l’obiettivo di insegnare ai propri studenti la creazione dell’ innovazione valorizzando la tradizione per la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio ambientale, architettonico, culturale e artistico dei territori.

La sede principale è a Sanremo in via Val del Ponte 34, ma recentemente l’Accademia ha aperto una sede anche a Milano, in privata Chioggia, 4.

I corsi dell’Accademia Belle Arti di Sanremo

L’Accademia di Belle Arti di Sanremo prepara i propri allievi a diventare dei professionisti della creatività. I corsi di laurea sono progettati e aggiornati di anno in anno secondo le linee guida ministeriali. Ciò rende possibile una formazione completa e subito spendibile nel mondo del lavoro. Tutti i corsi proposti sono accreditati dal MUR e rilasciano il titolo di Diploma accademico di I o II livello AFAM, equipollente al Diploma di laurea.

Tra i corsi di Alta Formazione troviamo:

Architettura d’Interni e Design

Il corso permette di diventare un architetto design specializzato nell’architettura di interni. Il corso della durata triennale a monte di 180 CFU, prepara ad operare all’interno di enti pubblici, musei, piccole e medie imprese, industrie, studi di progettazione e di design. Alla fine del percorso il titolo rilasciato sarà il Diploma accademico di I livello

Grafica e Illustrazioni

Questo percorso consente di approfondire l’evoluzione delle arti grafiche e di esplorare la pluralità dei linguaggi visivi applicati e la progettazione digitale dell’immagine. Alla fine dei 3 anni, lo studente sarà un grafico-illustratore abile nell’utilizzo dei principali software di graphic design, aperto a sperimentazioni e prospettive originali, in grado di esprimere la creatività con consapevolezza, concretezza e capacità progettuale.

Pittura

La figura del pittore viene rivista e apportata al mondo contemporaneo. Le competenze tecniche e creative fornite dal corso di laurea in Pittura dell’Accademia permettono di operare nei vari ambiti delle arti applicate, che dalla classica produzione visiva si estendono al design, all’architettura d’interni, all’urbanistica, all’ambiente e a tutti i contesti che possono richiedere l’esecuzione di interventi artistici e paesaggistici. A coordinare il corso è Marco Lodola, artista del Nuovo Futurismo italiano.

Design del Paesaggio

Questo corso fornisce gli strumenti tecnici, artistici e metodologici per operare nell’ambito della progettazione dell’ambiente e del territorio. Obiettivo del corso è formare un profilo completo, in grado di sviluppare progetti di design del paesaggio al fine di ideare, proteggere e valorizzare i luoghi secondo principi di efficienza e sostenibilità.

Se sei una persona creativa non farti scappare questa incredibile occasione di studiare in questa Accademia.