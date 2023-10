L’Accademia di Belle Arti di Cuneo è stata istituita nel 1992 e propone corsi triennali e bienni specialistici equipollenti alle lauree universitarie. La sede principale si trova nel centro storico di Cuneo, in Piemonte, mentre nel Principato di Monaco e a Milano sono attivi due prestigiosi Uffici di rappresentanza.

L’Accademia di Belle Arti di Cuneo integra la sua offerta formativa con un’approfondita preparazione teorica e una specifica ed attenta preparazione tecnica, in modo tale che gli allievi sappiano padroneggiare gli strumenti tecnici e tecnologici richiesti dal mercato del lavoro, ma soprattutto debbano sapere plasmare le idee in nuove forme d’arte per essere flessibili e propositivi anche nel mondo delle professioni. In quest’ottica l’Accademia accompagna i propri allievi in un percorso parallelo attraverso stage, mostre d’arte, sfilate, e partecipazioni a progetti sul territorio.

Corsi dell’Accademia Belle Arti Cuneo

L’Accademia di Belle Arti di Cuneo unisce nella sua offerta l’attenta formazione teorica, la preparazione tecnica, l’aggiornamento tecnologico secondo uno spirito di continuo confronto e stimolo tra docenti e studenti.

Tra i corsi troviamo:

Grafica

Il corso di Grafica forma operatori della comunicazione visiva attraverso i mezzi grafici tradizionali e informatici, capaci di elaborare progetti nei campi dell’editoria, dell’illustrazione, della pubblicità e del design. La conoscenza delle tecniche grafiche, della fotografia, della comunicazione pubblicitaria e della gestione dei contenuti editoriali permettono di acquisire competenze in un ampio spettro di discipline.

Design

Il corso si propone di formare figure professionali che sappiano operare nella ricerca delle più innovative soluzioni progettuali, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale, con grande capacità creativa. Si analizzano le fasi progettuali e realizzative di tutto ciò che riguarda il design d’arredo, delle texture, del mobile, dell’oggetto, del gioiello, nonché lo studio degli spazi interni ed esterni.

Moda

Fare moda con le profonde conoscenze del settore è l’obiettivo del corso in moda. Dopo i 3 anni di studi gli sbocchi lavorativi sono molteplici: : cool hunter, fashion stylist, figurinista, fotografo di moda, modellista CAD, ricercatore di tessuti, stilista, visual merchandiser, costumista e accesso all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

Multimediale

Il corso risponde alle esigenze di un mercato della comunicazione in continua evoluzione con la definizione di percorsi di studio mirati all’ambito artistico e professionale di cinema e televisione, sia alle evoluzioni tecnico espressive del crossmedia.

Pittura

Il corso in pittura si prefigge l’obiettivo di preparare esperti di elaborazioni di immagini pittorico-disegnative nell’ambito di produzioni editoriali, eventi culturali, spettacoli, pubblicità. Inoltre, il corso garantisce l’accesso nel scuole di ogni ordine ordine e grado.