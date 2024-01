ABANA- Accademia di Belle Arti Napoli

La storia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli risale al 1752, quando Carlo di Borbone istituì la Real Accademia del Disegno. Nasce così l’Accademia con l’attivazione dei laboratori degli Arazzi e delle Pietre Dure e la scuola di nudo.

Dopo Carlo di Borbone fu il ministro Bernardo Tanucci, al quale si susseguirà Giuseppe Bonito, pittore rinomato di corte. In questa epoca l’Accademia si aprì a nuovi corsi quali: l’Accademia del Disegno, l’Accademia del Nudo e l’Accademia di Architettura; in più i corsi inferiori, della Piccola Accademia, ove si studiava disegno elementare, elementi di disegno geometrico e prospettiva.

L’intento dell’Accademia di Napoli era avvicinarsi quanto più possibile alle Accademie di Firenze, Roma e Madrid, quelle più vicine ad insegnare l’arte pura dell’arte.

Le sedi dell’ABANA

La sede centrale dell’Accademia è situata nell’ ex complesso di San Giovan Battista delle Monache. L’ingresso principale si apre su Largo Nanni Loy (ex via Bellini n. 36). Attualmente ospita i Corsi Accademici di I e II livello delle Scuole di: Pittura, Scultura, Decorazione, Grafica d’Arte, Scenografia, Restauro, Didattica dell’Arte, Nuove Tecnologie dell’Arte, Cinema, Fotografia e Audiovisivo.

La sede ubicata negli spazi della Fondazione Foqus in via Portacarrese a Montecalvario n.69, ospita i Corsi Accademici di I e II livello in Design della Comunicazione e Fashion Design della Scuola di Progettazione Artistica per l’impresa.

I corsi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli

L’offerta formativa dell’Accademia si contraddistingue per il suo contingente numero di corsi.

Corsi di 1° Livello:

Il diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello.

Il corso di diploma accademico di primo livello ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.

PITTURA

SCULTURA

DECORAZIONE

GRAFICA D’ARTE

SCENOGRAFIA

FASHION DESIGN

DESIGN DELLA COMUNICAZIONE

NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE

DIDATTICA DELL’ARTE

CINEMA E AUDIOVISIVO

FOTOGRAFIA

DESIGN DEL PRODOTTO E DELL’ARREDO

Corsi di 2° Livello:

L’Accademia di Belle Arti di Napoli, in conformità con i requisiti del decreto porta a ordinamento i propri Corsi di Secondo livello, che la Legge 228 del 2012 artt.102-107 rende equipollenti alle Lauree magistrali universitarie.

PITTURA

SCULTURA

DECORAZIONE

GRAFICA

DESIGN DELLA COMUNICAZIONE

FASHION DESIGN

FOTOGRAFIA

NEW MEDIA ART

CINEMA

DIDATTICA E MEDIAZIONE CULTURALE DEL PATRIMONIO

Ciclo Unico

I corsi di studio per il conseguimento del Diploma accademico a ciclo unico della Scuola di Restauro hanno l’obiettivo di formare restauratori di beni culturali secondo profili specifici come da normativa.

I diplomati nei corsi di diploma della Scuola devono conseguire una formazione specialistica, attraverso l’acquisizione di una cultura che si fondi sulla conoscenza approfondita delle tecniche e delle metodologie del restauro.