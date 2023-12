Abadir- Accademia di Design e Comunicazione visiva

ABADIR è un’Accademia di Design e Comunicazione Visiva situata a Catania ai piedi del Monte Etna, specializzata nella formazione dei giovani sulle discipline del progetto e dei nuovi media, vantando collaborazioni e partnership con aziende e istituzioni italiane ed europee.

L’Accademia ABADIR nasce nel 1992 divenendo un’Istituzione AFAM – che comprende le istituzioni artistiche e musicali riconosciute dal MIUR– ed è autorizzata a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ossia diplomi equipollenti ai titoli universitari di I livello (laurea e master).

All’interno del Dipartimento di Design la scuola propone tre tipologie di percorsi formativi:

• Corsi di Diploma Accademico di I Livello

• Corsi di Master di I Livello

• Workshop, laboratori e seminari

I corsi di Abadir

I corsi di Laurea Triennale forniscono le basi fondamentali per lavorare nel mondo della progettazione e della comunicazione. Ad oggi, il

designer è una figura dalle competenze trasversali, in grado di mettere in relazione il prodotto con la ricerca, l’innovazione, la funzionalità, la narrazione, con il valore sociale ed il significato culturale che esso ha per l’utente finale e nel contesto all’interno del quale è distribuito e fruito.

I corsi di laurea triennali di Abadir

Graphic Design e media digitali

Il corso triennale in Graphic Design e Media Digitali affianca lo studio della comunicazione visiva nella sua accezione tradizionale (graphic design, pubblicità e marketing, disegno editoriale, branding) alle pratiche digitali e alle nuove tecnologie, integrando media tradizionali e new media.

Product design e comunicazione visiva

Product Design e Comunicazione Visiva è un corso triennale che fornisce competenze specifiche nel campo del disegno industriale e nelle discipline legate alla progettazione dello spazio, come il design d’interni e di allestimenti, affiancando ad esse anche i fondamenti del graphic design e della comunicazione visiva.

Master

L’offerta formativa post-graduate per l’Anno Accademico 2022–2023 include: