ABAC – Accademia di Belle Arti di Carrara

L’Accademia di belle arti di Carrara, denominata con la sigla ABAC è un ateneo pubblico per lo studio delle arti visive con sede nel Palazzo Cybo Malaspina a Carrara.

La sua offerta formativa è compresa nel comparto universitario nel settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e rilascia diplomi accademici di I livello e di II livello comparati alla laura triennale e magistrale.

La storia di ABAC

La fondazione ufficiale dell’Accademia di belle arti di Carrara risale al 26 settembre 1769. Venne fondata da Maria Teresa Cybo-Malaspina, duchessa di Massa e principessa di Carrara e moglie del duca di Modena.

L’ intento di Maria Teresa era quello di prolulgare l’insegnamento delle tre arti, pittura, scultura e architettura nella città di Carrara, famosa ricca per il suo marmo.

Una lunga tradizione artistica la porta ad essere una delle accademie di Belle Arti più corposa di corsi in Italia. Infatti a partire dal 1969, iniziarono ad essere creati nuovi corsi:

Pittura,

Scenografia,

Decorazione,

Nuove tecnologie dell’arte.

Queste arricchirono l’offerta formativa dell’istituto, arrivando infine ad ottenere l’equipollazione universitaria nel 1999 con la creazione del settore AFAM.

Negli ultimi anni, sotto la direzione del professor Luciano Massari, l’ateneo ha attivato nel gennaio 2022 l’istituzione di quattro nuove scuole: Fumetto e illustrazione; Cinema, fotografia e audiovisivo; Didattica dell’arte; Design.

L’Ateneo è arrivato così da avere 800 iscritti ai 1150 del giugno 2023. Dall’anno accademico 2023/24 il nuovo direttore generale dell’Accademia è la professoressa Silvia Papucci, già vicedirettrice sotto la gestione Massari e docente presso la scuola di Grafica.

Da Carrara passarono artisti importanti come Carlo Finelli, Pietro Fontana, Pietro Tenerani, Bernardo Raggi, Giovanni Tacca, Luigi Bienaimé, Benedetto Cacciatori, Carlo Chelli e altri ancora.

Le scuole dell’Accademia

Tutti i corsi dell’ ABAC sono strutturati in un Triennio di base e in un Biennio specialistico. In alcuni casi è inoltre possibile proseguire con un master di specializzazione.

Tutte le scuole che abreve presenteremo, aderiscono al progetto Erasmus +.

Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo

La Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche nell’ambito delle immagini. La ricerca relativa alle immagini in movimento e al rapporto di queste con le nuove tecnologie mediali della comunicazione, saà il fulcro del corso,

Decorazione

L’indirizzo di Decorazione è un laboratorio multidisciplinare che sviluppa qualunque tematica legata alle Arti per l’ambiente. Una disciplina mobile, luogo d’incrocio e di verifica dei linguaggi e delle pratiche artistiche, rivolte al presente, che indaga l’uso e la gestione dello spazio.

Design

È un percorso di sperimentazione artistica all’interno di metodologie progettuali ed espressive, nell’uso degli strumenti della rappresentazione e delle pratiche artistiche. Riguardo particolare al Design attraverso approcci sperimentali, con l’obiettivo di sviluppare competenze progettuali e pratica degli strumenti tecnologici.

Didattica dell’Arte

La Scuola di Didattica dell’Arte si pone l’obiettivo di fornire un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche comunicative, e l’acquisizione di specifiche competenze storico-artistiche, critico-teoriche, relazionali e professionali. L’obiettivo è quello di trasmettere agli allievi conoscenze e metodologie di comunicazione e divulgazione delle modalità di realizzazione delle opere d’arte, della loro interpretazione, fruizione e ricezione nel corso del tempo e nel contesto di civiltà e culture diverse.

Fumetto e illustrazione

Il Corso in Fumetto e Illustrazione ha l’obiettivo di offrire una preparazione teorica, metodologica e progettuale di base nella creazione ed elaborazione dell’immagine e nella realizzazione di una storia e fumetti. Lo scopo è di formare studenti in grado di confrontarsi con i diversi linguaggi della narrazione per immagine.

Grafica

La scuola in Grafica è suddivisa in triennio e biennio specialistico, quest’ultimo è suddiviso in grafica per la comunicazione e il Biennio Specialistico di Grafica d’Arte. I corsi esplorano il mondo della grafica in tutte le sue sfaccettature.

Nuove tecnologie dell’arte

Studiare Nuove Tecnologie dell’Arte vuol dire, oggi, dotarsi degli strumenti culturali e tecnici per comprendere, indagare, manipolare, criticare e trasformare i linguaggi e le pratiche che stanno plasmando la nostra epoca a tutti i livelli della struttura sociale.

Pittura

La Scuola di Pittura, uno degli Indirizzi tradizionali dell’Accademia di Belle Arti di Carrara afferente al Dipartimento di Arti Visive, si articola su due cattedre che vedono la presenza di due docenti ciascuna.

Scenografia

Il corso forma le figure professionali di scenografo, di scenotecnico, di light designer, di costumista per il teatro, il cinema e la televisione. Gli studenti seguono stages e workshop in collaborazione con teatri ed emittenti televisive.

Scultura

Forte della sua tradizione, la Scuola di Scultura dell’Accademia di Carrara è al contempo luogo di innovazione, disponendo, unica in Italia, di un impianto robotico di riproduzione e realizzazione di opere in marmo.