Ababo- Accademia di belle Arti di Bologna

L’Accademia di Belle Arti di Bologna è una delle più antiche accademie d’Arte in Italia, fondata nel 1710. Nel corso degli anni l’Accademia ha incentivato le industrie artistiche locali, annoverando ad oggi fra i suoi docenti grandi maestri come Antonio Basoli, Donato Creti, Giorgio Morandi, Virgilio Guidi, fino a Quinto Ghermandi e Concetto Pozzati per citarne solo alcuni.

I cirsi di Ababo

L’offerta formativa è vasta e conta diversi corsi sia per i diplomi di primo livello che i corsi biennali. Noi daremo uno sguardo a quelli della triennale, certi di orientare al meglio i futuri studenti.

Corsi triennali

Decorazione – Arte e ambiente

ll corso ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche, nonché l’acquisizione di specifiche competenze metodologie progettuali ed espressive nell’uso degli strumenti e delle pratiche artistiche, con riguardo agli strumenti tradizionali e alle nuove tecnologie.

Design grafico

Con l’obiettivo di sviluppare una specifica metodologia basata sulla cultura del progetto, finalizzata alla formazione di graphic designer e professionisti della comunicazione visiva.

Design del prodotto

Il corso ha l’obiettivo di offrire una preparazione teorica, metodologica e progettuale di base nella ideazione ed elaborazione di progetti oggettuali predisposti per una produzione multipla.

Didattica e comunicazione dell’arte

Didattica e comunicazione dell’arte è uno dei primi percorsi nati in Italia specificamente dedicato alla formazione di educatori museali e di figure che operano all’interno di musei e istituzioni culturali con ruoli legati alla comunicazione ed educazione del patrimonio artistico e culturale.

Fashion design

Il corso ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza delle metodologie progettuali ed espressive delle pratiche artistiche, nonché l’approfondimento dei linguaggi visivi applicabili al concept delle creazioni fashion.

Fumetto e illustrazione

L’obiettivo di offrire una preparazione teorica, metodologica e progettuale di base nella creazione ed elaborazione dell’immagine e nella realizzazione di una storia a fumetti.

Linguaggi del cinema e dell’audiovisivo

Il corso ha l’obiettivo di offrire una preparazione teorica, metodologica e progettuale di base nella creazione ed elaborazione dell’immagine digitale.

Grafica d’arte

Tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche che caratterizzano la contemporaneità, il corso, si prefigge di fornire conoscenze e metodologie didattiche nello sviluppo della ricerca artistica e produzione individuale sia nell’ambito della grafica d’arte, che nel disegno e nella stampa d’arte.

Pittura e Scultura

Sono due corsi triennali. Il primo forma competenze artistiche e professionalità qualificate che coniugano le tecniche della tradizione e la sua elaborazione nel contesto della sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi. Il secondo corso, ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche comunicative della scultura nonché l’acquisizione di specifiche competenze artistiche e professionali.

Scenografia

Il triennio della Scuola di Scenografia si configura secondo un itinerario che offre ai frequentanti le basi necessarie per orientarsi, sulla base di una solida e completa preparazione, ai successivi bienni specialistici di secondo livello.