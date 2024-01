ABA – Accademia di Belle Arti di Lecce

L’Accademia di Belle Arti di Lecce è un’istituzione culturale per l’alta formazione artistica fondata nel 1960. Dal 1970 la sede dell’Accademia si trova nell’antico convento domenicano di San Giovanni D’Aymo nel centro storico di Lecce. Il sito dove risiede l’Accademia è tra i più belli e integri della città barocca. È la prima Accademia della Regione Puglia ad aver dato rilievo alle Belle Arti come la pittura e la scultura offrendo una formazione artistica basata sull’apprendimento delle tecniche, dei linguaggi della tradizione e della contemporaneità, arricchita dei saperi connessi alla nuova tecnologia, oggi indispensabili per l’accesso al mondo del lavoro.

I corsi dell’ABA

L’ offerta formativa l’accademia di belle arti salentina è compresa nel comparto universitario nel settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e rilascia diplomi accademici di primo livello (equipollenti alla laurea) e di secondo livello (equipollenti alla laurea magistrale).

Tra i corsi triennali troviamo:

CINEMA, FOTOGRAFIA, AUDIOVISIVO

Decorazione

Grafica

Nuove tecnologie dell’arte

Progettazione artistica per l’impresa

Pittura

Scenografia

Scultura

Tra i corsi biennali troviamo:

Decorazione

Comunicazione

Editoria

Pittura

Progettazione artistica per l’impresa

Scenografia

Scultura

Tutti i corsi garantiscono, grazie ad un piano didattico perfettamente equilibrato tra discipline pratiche, teorico-pratiche e teoriche, lo studente acquisisce la cultura del ‘saper fare’ congiunta a quella storico-critica, per conseguire gli obiettivi formativi del corso scelto.