Vacanze di Natale 2024

Ci stiamo avvicinando alle vacanze di Natale e come ogni anno, milioni di italiani prenotano le vacanze. Ma quanti sono quetsi italiano che preferiscono partire durante le festività?

Il 71% degli italiani ha intenzione di partire durante le vacanze di Natale e la maggior parte di questi ha già prenotato per ritrovarsi poi senza pensieri a rodosso delle feste.

Ottobre è un ottimo mese per effettuare le prenotazioni, con prezzi fino al 25% più bassi rispetto a quelli che si possono trovare all’ultimo minuto.

Jetcost.it e i sondaggi sulle vacanze

Jetcost.it ha condotto uno sondaggio con l’obiettivo di conoscere le prospettive di viaggio degli italiani durante le vacanze di Natale. Dallo studio, la prima cosa emersa è stata che, nonostante l’aumento dei prezzi e la situazione economica difficile nel Paese, la maggior parte degli italiani (71%) ha già prenotato un viaggio di qualche giorno per dicembre, mentre il 8% sta aspettando l’ultimo minuto per decidere, a seconda, fondamentalmente, del budget a disposizione per lo shopping natalizio. Tuttavia, quasi due su dieci (21%) non andranno da nessuna parte.

Per quanto riguarda la durata del viaggio, il 38% prevede di viaggiare per un massimo di 3 giorni; il 23% tra 3 e 5 giorni, il 21% per una settimana e il 14% tra gli 8 e i 15 giorni.

In termini di spesa, quella media a persona stimata è di 807 euro.

La vacanza in famiglia è l’opzione scelta da quasi la metà degli italiani (46%), davanti al viaggio in coppia (29%), a quello con gli amici (18%) o da soli (7%).

In termini di destinazioni, le mete nazionali sembrano essere le preferite da sei italiani su dieci (61%), più di quelle internazionali (34%), mentre il 5% combina entrambe.

Milano è la destinazione nazionale più ambita, seguita nella top 5 da Napoli, Roma, Catania e Torino.