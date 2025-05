Parma 360. Il Festival della creatività contemporanea

Da oggi al 25 maggio 2025, a Parma va in scena la nona edizione del 360 Festival della creatività contemporanea, a tema Memorie – Ricordi che diventano storia, con la direzione artistica di Chiara Canali e Camilla Mineo.

La città emiliana, rinomata per la sua ricca tradizione culturale e artistica, accoglie il Festival con un programma ricco e sorprendende che abbraccia diverse forme: dalle arti visive alla fotografia, all’illustrazione all’Olfactory Art.

Memorie. Il festival della creatività contemporanea

Il tema di quest’anno, Memorie, invita artisti e pubblico a riflettere sul significato della memoria da diversi punti di vista: intimo, esistenziale e storico. L’obiettivo è di unire due prospettive formali – la memoria come oggetto di studio scientifico e la memoria come parte di un più ampio processo artistico.

La memoria, quando trasmessa, diventa testimonianza, ossia memoria storica di una comunità. Quando vissuta in forma soggettiva e personale, diventa ricordo e reminiscenza. Oltre a questi aspetti, il tema esplora anche come la memoria collettiva può influenzare l’identità culturale e sociale di ogni individuo. Attraverso mostre e installazioni, gli artisti indagano il ruolo della memoria nel modellare le esperienze umane e riflettono su come il passato possa influenzare il presente e il futuro. La memoria, infatti, non è solo un archivio di eventi, ma una fonte d’ispirazione e un mezzo per comprendere meglio l’uomo e il mondo in cui vive.

Promosso dalle associazioni culturali 360° Creativity Events ed Art Company, PARMA 360 Festival ha ricevuto il contributo del Comune di Parma, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Cariparma, a cui si aggiungono un’ampia rete di partner pubblici e privati.

Per info e biglietti, consultare qui.