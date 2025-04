Estate 2025. Le destinazioni più amate dagli italiani

L’estate 2025 è alle porte e in molti hanno già prenotato la loro vacanza. Mentre si attendono le vacanze pasquali e i ponti di primavera, non si può non pensare all’estate e alle meritate ferie estive.

Tra le destinazioni preferite dagli italiani non mancano mete italiane, ma anche l’estero e i posti esotici non perdono il loro fascino. Da Vamonos in vacanza arriva il reso conto delle scelte fatte da milioni di italiani.

Le mete dell’estate 2025

In Italia

La località preferita degli italiani resta il mare e tra le località balneari più ricercate ci sono le spiagge della Sardegna, della Sicilia e della Puglia. Queste regioni si confermano come mete di punta per chi desidera fare il piedo di vitamina D. Il mare è sempre stato sinonimo di estate, ma negli ultimi anni sta prendendo piede anche la passione di staccare dal caos delle località balnerari e puntare al relax della montagna. Aria frizzantina, tranquillità e attività all’aria aperta fanno diventare le vacanze in montagna una scelta sempre più gettonata.

In particolare, le Dolomiti restano una località che non perde il suo fascino turistico e viene scelta oltre che in inverno, anche in estate da tantissimi italiani.

In Europa

Le grandi capitali europee restano protagoniste dei viaggi brevi e dei weekend in cui si cerca di staccare per qualche giorno la spina. Parigi, Londra e Vienna sono le mete preferite per i weekend, mentre le coste mediterranee di Grecia, Spagna e Croazia si preparano ad accogliere flussi importanti di turisti durante l’estate. L’Islanda, con i suoi paesaggi incontaminati e spettacolari, continua ad affascinare chi è alla ricerca di natura e silenzio.

All’Estero

Per chi sogna i grandi viaggi, quest’anno c’è il boom dell’Africa, dell’Asia e delle Americhe. Il Madagascar è tra le mete più richieste, insieme a Thailandia e Malesia. Cresce l’interesse verso l’oriente come Vietnam e Giappone, destinazioni che combinano la cultura e la scoperta di nuove tradizioni.

E tu sai già come passare le vacanze?