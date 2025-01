Test di Medicina 2025, cosa cambia?

Il Governo ed il MUR stanno collaborando ad una riforma per il test di Medicina 2025, che prevederebbe la sostituzione del tradizionale test d’ingresso con un semestre iniziale aperto a tutti. Questo primo semestre, definito “semestre-filtro”, servirà per analizzare le competenze degli studenti e selezionare quelli che potranno continuare il corso di studi.

Cos’è il semestre filtro?

Il semestre-filtro è la novità significativa di quest’anno, riguardo l’accesso alla facoltà di Medicina. Durante i primi sei mesi tutti gli studenti, che aspirano alla professione del medico, potranno frequentare i corsi e sostenere gli esami del primo semestre. L’ammissione al secondo sarà invece determinata dai risultati ottenuti negli esami del primo e dalla posizione in graduatoria nazionale, stilata in base ai crediti formativi acquisiti agli esami.

Tuttavia, questo nuovo modello, inizia già a sollevare alcune preoccupazioni, tra cui:

Sovraffollamento durante il primo semestre , implicando un abbassamento della qualità della didattica. La CRUI (Conferenza dei Rettori e delle Università Italiane) ha espresso preoccupazione per le risorse disponibili, che potrebbero risultare non sufficienti per ospitare un numero così elevato di studenti.

, implicando un abbassamento della qualità della didattica. La CRUI (Conferenza dei Rettori e delle Università Italiane) ha espresso preoccupazione per le risorse disponibili, che potrebbero risultare non sufficienti per ospitare un numero così elevato di studenti. L’omogeneità delle valutazioni è ora messa in discussione , poiché la probabilità di avere disomogeneità tra voti e metodi di valutazione tra i diversi atenei è molto alta. A tal proposito, si sta cercando di introdurre dei criteri di valutazione degli esami uniformi a livello nazionale.

, poiché la probabilità di avere disomogeneità tra voti e metodi di valutazione tra i diversi atenei è molto alta. A tal proposito, si sta cercando di introdurre dei criteri di valutazione degli esami uniformi a livello nazionale. Non è ancora chiaro invece il ruolo delle università telematiche durante il periodo definito semestre-filtro, c’è la possibilità che queste istituzioni vengano coinvolte nell’erogazione di corsi o programmi di supporto agli studenti.

Gli studenti che non saranno in grado di passare al secondo semestre potranno comunque utilizzare i crediti formativi acquisiti per iscriversi a percorsi formativi alternativi, come Farmacia, Biotecnologie o Scienze Biologiche.

La riforma del test di Medicina 2025 è ancora in via di sviluppo

Le nuove regole per il test di Medicina 2025 sono ancora in fase di discussione ed approvazione. Dopo essere stato oggetto di discussione in Senato il 26 novembre, il disegno di legge è passato alla Camera, dove ha tempo 12 mesi per essere analizzato, discusso e definiti gli eventuali decreti attuativi.

Comunque, per far sì che la riforma entri in vigore nel 2025, sarà necessario accelerare i tempi. In più, la Ministra Bernini aveva espresso gradimento verso le modalità del test di Medicina svolto nel 2024, che prevedeva i quesiti basati su due banche dati di dominio pubblico. Ciò quindi non esclude un possibile ritorno, delle stesse modalità, per il test di Medicina 2025.

Quali sono i punti ancora da definire?

La riforma del test di Medicina 2025 ha dei punti che devono essere ancora definiti per bene, tra cui:

Quali saranno le materie comuni ed i corsi alternativi : Il MUR deve ancora definire le materie comuni durante il primo semestre di studio, una volta definiti sarà possibile sincronizzare i programmi ed i piani di studio a livello nazionale.

: Il MUR deve ancora definire le materie comuni durante il primo semestre di studio, una volta definiti sarà possibile sincronizzare i programmi ed i piani di studio a livello nazionale. Percorsi di orientamento (PCTO): Con la nuova riforma è previsto l’inserimento di nuovi percorsi formativi ed orientativi per gli ultimi tre anni delle scuole superiori, includendo tirocini che mirano a facilitare l’accesso consapevole al test di Medicina.

Con la nuova riforma è previsto l’inserimento di nuovi percorsi formativi ed orientativi per gli ultimi tre anni delle scuole superiori, includendo tirocini che mirano a facilitare l’accesso consapevole al test di Medicina. Graduatoria nazionale: La graduatoria del test di Medicina 2025 sarà basata sui crediti acquisiti durante il semestre-filtro. Il MUR dovrà stabilire i criteri precisi per la formazione della graduatoria e trovare le giuste soluzioni all’omogeneità di voto tra i diversi atenei.

Mentre attendiamo che il MUR rilasci le indicazioni precise sulla situazione per gli atenei statali, le università private stanno già pubblicando le informazioni per i propri test di ammissione.

Ecco le date che conosciamo finora:

Preparati al cambiamento

La riforma del test di Medicina 2025 presenta molti cambiamenti, rischiando di cambiare radicalmente l’accesso a questa facoltà. L’eliminazione del test di ammissione e l’introduzione di un semestre-filtro rappresenta una sfida concreta per gli studenti e per le università, che dovranno adattarsi e seguire le nuove regole.

Mentre si aspettano notizie dal MUR, consigliamo a tutti gli studenti che aspirano ad intraprendere una carriera nel mondo della medicina di continuare ad impegnarsi nella preparazione al corso ed a rimanere aggiornati su tutte le novità riguardanti il nuovo sistema di ammissione.

Rimani aggiornato su tutte le ultime novità del mondo universitario ed inizia a prepararti al corso di Medicina allenandoti con i nostri test gratuiti!