Campobasso. Il Convegno sulla tutela della fertilità

Sarà a Campobasso, 8 ottobre 2024 , il convegno “La tutela della fertilità nel XXI secolo” . Questo è il tema del convegno promosso dal Responsible Research Hospital di Campobasso giovedì 9 ottobre 2024, presso la sala “Crucitti”.

Il corso, gratuito e accreditato ECM, è rivolto non solo ai professionisti del settore sanitario, ma anche a chiunque sia interessato all’argomento: un’occasione importante di riflessione e confronto su un tema di grande attualità, che coinvolge non solo il mondo scientifico, ma anche la società nel suo complesso.

I dati sulla fecondità

Secondo i dati ISTAT del 2021, l’indice di fecondità in Italia, ossia il numero medio di figli per donna in età fertile, è di appena 1,24. Questo valore, ben al di sotto della soglia di 2,1 necessaria per garantire il ricambio generazionale, conferma la crescente preoccupazione per l’invecchiamento della popolazione italiana (Fonte: Il Sole 24 Ore).

Il Paese si sta infatti trasformando progressivamente in una società a prevalenza anziana, con tutte le implicazioni sociali ed economiche che ciò comporta. Di fronte a questo scenario, la tutela della fertilità diventa un tema centrale sia per il futuro demografico che per la salute pubblica.

I temi del convegno

L’evento ha l’obiettivo di promuovere una discussione approfondita, anche grazie al contributo di esperti del settore che condivideranno le loro competenze e il loro know-how. Interverranno specialisti del Responsible Research Hospital, insieme a una qualificata faculty di relatori esterni, tutti impegnati a fornire una visione multidisciplinare sulla gestione e la protezione della fertilità.

Sono stati richiesti crediti ECM per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo (Discipline: Ginecologia, Urologia/Andrologia, Ematologia, Oncologia, Radioterapia, Medicina di base), Biologo, Infermiere, Ostetrica/o, Psicologo, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.