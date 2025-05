Bicocca lancia il crowfunding il progetto MindLeague

Indice MindLeague

MindLeague è un nuovo progetto lanciato dall’Università Bicocca di Milano destinato ad allenatori e allenatrici di qualsiasi sport strumenti utili per diventare promotori del benessere psicologico dei giovani. Questo progetto nasce per portare il tema della salute mentale nei luoghi dello sport e per sostenerlo è stata avviata una campagna di raccolta fondi grazie a BiUniCrowd.

L’iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze tra i 9 e i 14 anni, la cui intenzione è quella di mettere a disposizione risorse pratiche e accessibili a figure educative che svolgono un ruolo chiave nello sviluppo psicologico e sociale dei più giovani.

Gli allenatori sportivi di qualsiasi indirizzo lavorano a stretto contatto con i giovani, sono attori cruciali nell’influenzare l’esperienza sportiva dei giovani e di ciò che comporta, in termini di divertimento, motivazione e sulla possibilità di sviluppare abilità sportive e senso di efficacia individuale e collettiva.

La leader del progetto è Federica Aceto, laureata in Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei comportamenti economici presso l’Università di Milano-Bicocca, ed esperta in progetti di promozione del benessere mentale, la quale afferma:

«Gli allenatori non sono solo tecnici: sono figure di riferimento che i ragazzi ascoltano, seguono e spesso prendono a modello. Per questo è fondamentale investire su di loro. Con MindLeague vogliamo dare indicazioni concrete, facilmente applicabili, che possano davvero fare la differenza nella vita dei giovani atleti. Parliamo di salute mentale, ma lo facciamo attraverso un linguaggio che appartiene al mondo dello sport, fatto di allenamento, relazione e squadra».

Per chi sostiene il crowdfunding, che sarà attivo fino al 7 luglio, sono previsti ringraziamenti personalizzati, gadget, webinar e incontri con esperti. Sono previsti anche percorsi di formazione esperienziale e visibilità istituzionale all’interno della piattaforma e durante gli eventi pubblici previsti a fine campagna.

Per partecipare al crowfunding, basta cliccare al seguente link.