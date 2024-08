Test Medicina 2024, la Graduatoria Nazionale si avvicina

Per tutti gli aspiranti medici, che hanno fatto il test di Medicina, l’attesa sta per finire! Infatti il 10 settembre il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) pubblicherà la graduatoria nazionale.

La graduatoria del test di Medicina esporrà i punteggi che i candidati hanno ottenuto durante le sessioni di maggio e luglio. Il punteggio minimo per essere ammessi alla graduatoria è di 20 punti. Una volta che i dati saranno finalmente pubblici gli studenti potranno sapere, in base al punteggio e alle preferenze di ateneo espresse, se avranno ottenuto il posto nella prima scelta. In alternativa si dovrà attendere eventuali scorrimenti, la graduatoria infatti verrà aggiornata settimanalmente fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I punteggi minimi previsti per il test di Medicina 2024

Non sappiamo ancora quanto saranno i punteggi necessari per accaparrarsi un posto nella facoltà di Medicina e Chirurgia, ma grazie alle analisi degli esperti, che hanno seguito le due sessioni, stimano un punteggio minimo tra i 75 e 75,5. Scopri le statistiche degli anni passati sul nostro sito!

Ricordiamoci che questa però è solamente una stima e il punteggio minimo effettivo potrà variare. Quindi anche se non avrai raggiunto il numero minimo stimato, o quello che l’anno scorso era il numero minimo, non disperare. Continua a monitorare la graduatoria ed eventuali ripescaggi.

Quest’anno infatti si prevedono numerose variabili, che rendono le previsioni poco affidabili. Tra i fattori che potrebbero influenzare i risultati finali infatti ci sono:

Il numero dei candidati, che risulta essere differente ai test di Medicina che si sono effettuati negli anni passati, così influenzando il punteggio minimo.

La difficoltà del test, che sicuramente varia a seconda delle domande influenzando i risultati.

Le scelte universitarie degli studenti, che potrebbero influenzare la graduatoria e gli scorrimenti.

Se si entra in Graduatoria Nazionale quali sono i prossimi passi?

Dopo la pubblicazione della Graduatoria Nazionale del test di Medicina 2024, prevista per il 10 settembre, ci sono diversi passi da fare a seconda della posizione in graduatoria:

Controllare il tuo stato in graduatoria:

Se troverai la voce “assegnato” allora vuol dire che sei stato assegnato all’università di prima scelta.

Se invece troverai la voce “prenotato” significa che non sei rientrato nell’ateneo che avevi selezionato come prima scelta, ma comunque potrai essere ammesso in una delle altre opzioni che avevi selezionato. In questo caso o ti segnerai all’università casualmente assegnata, oppure dovrai attendere lo scorrimento in graduatoria e sperare che si liberi un posto nell’università di tuo gradimento.

Se la voce a te assegnata sarà “in attesa” vuol dire che il tuo punteggio è sufficiente per entrare in graduatoria, ma non ci sono posti disponibili nelle preferenze espresse. In tal caso dovrai aspettare lo scorrimento della graduatoria.

Se risulti “prenotato” oppure “in attesa” dovrai confermare la tua scelta, se non confermi allora sarai automaticamente escluso dalla graduatoria e non potrai godere del tuo posto nella facoltà di Medicina. Monitora gli scorrimenti che avvengono ogni settimana, sulla pagina del MUR ci sarà una sezione dedicata dove potrai monitorare eventuali cambiamenti. Immatricolati entro i termini, una volta assegnato all’università avrai poco tempo per procedere con la procedura. Segui le istruzioni fornite dall’ateneo da te prescelto. Assicurati di avere tutti i documenti necessari per procedere con l’immatricolazione. Avrai bisogno di:

Diploma della scuola superiore (o titoli equivalenti)

Certificato del superamento del test di Medicina

Documento d’identità

Codice fiscale

Fototessera

Paga le tasse universitarie.

Svolti questi passi importanti per la tua immatricolazione, potrai goderti finalmente il tuo posto meritato alla facoltà di Medicina. In bocca al lupo!