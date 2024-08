Test di Veterinaria, ora disponibili domande e risultati

Ieri, 31 luglio, si è svolto il Test di Veterinaria, ultimo per accaparrarsi un posto per l’anno accademico 2024/2025, oggi domande e soluzioni sono già online!

Come annunciato in precedenza, i quesiti del test sono stati selezionati dalla banca dati ufficiale del MUR, garantendo trasparenza ed imparzialità per tutti i candidati.

Il punteggio minimo per entrare in graduatoria è di 20 punti, di seguito puoi controllare le domande e soluzioni del Test di Veterinaria.

Ora che i risultati sono pubblici, è il momento di concentrarsi sui prossimi passi da fare per procedere verso l’ammissione al corso.

Le graduatorie verranno pubblicate l’8 agosto in forma anonima . Questo ti darà la possibilità di conoscere il tuo punteggio, se ricordi le risposte che hai fornito in sede d’esame.

Il 28 agosto usciranno le graduatorie nominative , in cui nome e cognome di ogni partecipante verrà reso pubblico.

Se hai ottenuto un punteggio di almeno 20 punti avrai la possibilità di presentare la domanda di ammissione all'ateneo che hai scelto entro il 2 settembre alle ore 15 . Hai possibilità di far domanda verso una sola università, la scelta multipla non è consentita.

Dal 10 settembre sarà pubblicata la graduatoria nazionale con scorrimento . Ciò vuol dire che se temporaneamente non risulti idoneo al punteggio per accedere, potrai aspettare i giorni successivi, sperando che lo scorrimento ti renda abile ad accedere ai corsi.

Avrai massimo 5 giorni di tempo da dopo che sarai assegnato ad un ateneo per immatricolarti.

Passi importanti da ricordare dopo il Test di Veterinaria

Non perdere mai di vista i bandi di concorso per le università alle quali vuoi iscriverti, per sapere eventuali requisiti specifici e modalità di iscrizione.

Tieni d’occhio le scadenze e non perdere la possibilità di accedere al corso di laurea per il quale hai studiato e dedicato tanto.

Qualsiasi dubbio o domanda che tu vorresti fare non esitare a contattare la segreteria dell’università alla quale vorresti iscriverti.

In bocca al lupo a tutti gli aspiranti Veterinari!