Test di medicina, domani ultima data disponibile

Mancano solamente 24h ormai per il grande giorno che gli aspiranti medici stanno attendendo con ansia. Domani 30 luglio è l’ultima data disponibile per affrontare il test di medicina ed accaparrarsi un posto in graduatoria per l’anno accademico 2024/2025. Se anche tu dovrai affrontare il test, come altri migliaia di studenti, in questa guida last minute ti forniremo tutte le informazioni e consigli necessari.

Il test di medicina e chirurgia è famoso per essere una delle prove più selettive in Italia. Ogni anno migliaia di studenti si candidano per poter conquistare uno dei pochi posti disponibili in tutto il territorio italiano.

Ma non lasciarti spaventare! Con la giusta preparazione e determinazione potrai superare questa sfida e realizzare il tuo desiderio di accedere alla facoltà di medicina. L’importante è che tu sia concentrato durante il test e che tu arrivi con la mente allenata.

Come è strutturato il test e cosa ti aspetta

Il test di medicina sarà composto da 60 domande a risposta multipla in 100 minuti, che verranno suddivise nelle quattro aree disciplinari principali del corso di studi. La suddivisione delle domande sarà la seguente:

Biologia 23 quesiti

Chimica 15 quesiti

Fisica e Matematica 13 quesiti

Ragionamento Logico 5 quesiti

Comprensione del Testo 4 quesiti

Ogni domanda avrà 5 opzioni di risposta, di cui una sola sarà corretta. Le domande saranno volte a valutare le tue conoscenze scientifiche, capacità di ragionamento logico e di cultura generale. Ciascuna sezione sarà importante per guadagnare il maggior numero di punti ed accedere alla graduatoria.

Ecco alcuni esempi di domande che potrai trovare all’interno del test di medicina,

Biologia : quesiti sulle cellule, sulla genetica l’anatomia umana e la fisiologia.

: quesiti sulle cellule, sulla genetica l’anatomia umana e la fisiologia. Chimica : potrai trovare gli argomenti principali della materia, quindi legami chimici, reazioni chimiche, stechiometria e chimica organica.

: potrai trovare gli argomenti principali della materia, quindi legami chimici, reazioni chimiche, stechiometria e chimica organica. Fisica e Matematica : domande su termodinamica, elettromagnetismo, algebra, trigonometria e analisi matematica.

: domande su termodinamica, elettromagnetismo, algebra, trigonometria e analisi matematica. Ragionamento Logico : quesiti su logica verbale che richiedono capacità di analisi e problem solving.

: quesiti su logica verbale che richiedono capacità di analisi e problem solving. Comprensione del Testo: domande sulla comprensione di testi scientifici.

Cosa portare con te per il test di medicina

Perché tu possa svolgere il test in totale tranquillità sarà necessario che tu porta i seguenti documenti:

Ricevuta di pagamento ed iscrizione al test

Documento di identità valido

Codice fiscale

Passaporto e visto di breve durata per tutti gli stranieri con cittadinanza all’estero

Consigli last minute per prepararsi al meglio

A poche ore dal test la cosa importante è mantenere il sangue freddo e concentrarsi sulla preparazione finale. Ecco alcuni consigli utili:

Ripassare i concetti chiave , dedica le ultime ore allo studio dei concetti fondamentali delle materie di indirizzo.

, dedica le ultime ore allo studio dei concetti fondamentali delle materie di indirizzo. Esercitazione con le simulazioni online che troverai sul nostro sito . Le simulazioni ti aiuteranno a familiarizzare con la struttura del test e le tipologie di domande.

. Le simulazioni ti aiuteranno a familiarizzare con la struttura del test e le tipologie di domande. Arriva in anticipo per evitare ritardo o situazioni stressanti inutili .

. Leggi attentamente le istruzioni e i quesiti , rimanendo sempre concentrato. Non soffermarti sulle domande difficili ma lasciale alla fine se trovi difficoltà.

, rimanendo sempre concentrato. Non soffermarti sulle domande difficili ma lasciale alla fine se trovi difficoltà. Riposati e mangia bene per avere le energie necessarie.

per avere le energie necessarie. Gestisci il tempo in maniera efficace

Una delle cose più importanti da fare il giorno prima del test di ammissione è la pratica con le simulazioni di esame. Sul nostro sito troverai una sezione dedicata alle simulazioni completamente gratuite e realizzate da esperti del settore. Avrai anche la possibilità di esercitarti con i test degli anni passati.

Accedi subito al nostro sito ed inizia ad allenarti! Grazie alle simulazioni avrai la possibilità di familiarizzare con il test, la struttura e la tipologia di domande. Identificare i tuoi punti deboli individuando le aree nelle quali sei meno pronto e dandoti la possibilità di ripassare argomenti più specifici. Monitori i tuoi progressi e puoi vedere come la tua preparazione continua a migliorare nel tempo.

Preparati al meglio per l’ultima data per il test di medicina

Il test di medicina è una sfida importante, con la giusta mentalità e preparazione supererai questa prova con successo. Ricordati che la chiave è la concentrazione, costanza e determinazione. Abbi fiducia in te stesso e non mollare mai!

In bocca al lupo per il test!