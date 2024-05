Test di Medicina, online i primi 3500 quesiti

Oggi, lunedì 6 maggio, sono finalmente online i primi 3500 quesiti per i test di Medicina previsti alla fine di maggio 2024. Con questa notizia, il MUR compie un passo in avanti per gli aspiranti medici, dando la possibilità di esercitarsi fin da subito sui quesiti a risposta multipla, i quali verteranno sulle diverse materie di indirizzo, tra cui: Biologia, Chimica, Fisica, Matematica, Logica, Latino, Cultura Generale e Ragionamento Clinico.

Non solo chi vuole candidarsi al test di Medicina è al centro di questo importante novità, ma anche chi vuole iscriversi alle facoltà di Odontoiatria, Veterinaria, Farmacia e Professioni Sanitarie, avrà la possibilità di esercitarsi online, con le stesse modalità. Come descritto sul sito ufficiale del MUR, i test avverranno in due date diverse:

28-29 maggio

30-31 luglio

mentre i quiz di prova saranno disponibili già dal 5 maggio.

Come cambia il test di Medicina?

Le 3500 domande, che verranno rilasciate in due tranche, di cui la prima già disponibile da Maggio e la seconda invece da Luglio, porranno una maggior attenzione sull’analisi e l’applicazione delle conoscenze. Infatti l’obiettivo primario è quello di allineare il più possibile le competenze richieste durante il test con quelle richieste ai futuri medici mediante quiz, i quali necessitano di un ragionamento clinico e della capacità di applicare conoscenze teoriche a casi concreti.

Gli esami verranno strutturati in maniera diversa; i test di Medicina ed Odontoiatria, che verranno svolti in data 28 Maggio e 30 Luglio saranno composti da 60 quesiti, mentre per gli altri corsi i quiz saranno 50. Entrambi gli esami presenteranno la modalità di domande a risposta multipla ed un tempo massimo di 100 minuti per il completamento.

Come prepararsi al meglio

Esercitazione costante : è importante un costante allenamento con i quiz, sia quelli nuovi che quelli delle prove passate, disponibili sulla nostra pagina dei test d’ammissione.

: è importante un costante allenamento con i quiz, sia quelli nuovi che quelli delle prove passate, disponibili sulla nostra pagina dei test d’ammissione. Studio approfondito : è importante concentrarsi e capire bene i concetti chiave di ogni materia.

: è importante concentrarsi e capire bene i concetti chiave di ogni materia. Pianificazione del tempo : creare un piano di studi può aiutare a gestire il tempo e la quantità di cose da studiare.

: creare un piano di studi può aiutare a gestire il tempo e la quantità di cose da studiare. Gestire lo stress: la gestione delle proprie emozioni è importante sia in fase di studio, che durante il test, per un benessere psicofisico e prestazioni cognitive migliori.

I nuovi quiz del MUR si dimostrano quindi un importante passo avanti per la preparazione al test di Medicina, spingendo i futuri studenti ad approcciare la carriera universitaria con uno studio costante e l’utilizzo delle giuste risorse per sfruttare al massimo le proprie capacità.

La perseveranza, continuità nello studio e fiducia in se stessi saranno le chiavi per intraprendere questo percorso di studi.