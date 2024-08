Scienze della Formazione Primaria, test di ammissione il 13 settembre

Manca appena un mese al 13 settembre, data prescelta per il test d’ingresso alla facoltà di Scienze della Formazione Primaria. Corso di laurea magistrale a ciclo unico, che ti permetterà di diventare insegnante nelle scuole dell’infanzia o primarie.

Se ti stai preparando all’esame, sei capitato nel posto giusto. In questo articolo ti forniremo informazioni e consigli utili per superare al meglio questa prova!

Test d’ingresso, struttura e criteri di ammissione

Il test in Scienze della Formazione Primaria è un esame a livello nazionale, che consiste in un test a numero chiuso con i posti limitati in tutto il territorio nazionale. L’ammissione è subordinata dal MUR, ossia i posti disponibili e il punteggio minimo viene stabilito dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Per svolgere il test vengono messi a disposizione 100 minuti, che andranno suddivisi a seconda delle aree che si svolgeranno.

L’esame è composto da 80 domande a risposta multipla, suddiviso in:

40 quesiti su comprensione linguistica e logica

20 quesiti su cultura generale, letterale, geografica e storica

20 quesiti su matematica e temi scientifici

Ogni quesito presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta. I criteri di punteggio sono i seguenti:

1 punto risposte corrette

0 punti risposte sbagliate o non completa

L’ammissione al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria è basata su una graduatoria nazionale. Il MUR stabilisce ogni anno il punteggio minimo per poter accedere alla graduatoria ed il numero di posti disponibili per l’ammissione ai corsi. Una volta che le graduatorie saranno pubbliche, gli aspiranti professori potranno immatricolarsi presso l’ateneo di loro scelta, se disponibile, in caso contrario la regione fornirà un posto dove c’è possibilità.

Cosa studiare per il test di Scienze della Formazione Primaria

Per far si che la tua preparazione al test sia ottima, è fondamentale che tu studi le materie oggetto d’esame ed il loro programma.

Tra le aree disciplinari che troverai ci sarà:

Competenze linguistiche : ripassa la grammatica italiana, lessico, la comprensione del testo e la letteratura italiana.

: ripassa la grammatica italiana, lessico, la comprensione del testo e la letteratura italiana. Competenze logico-matematiche : in quest’area dovrai concentrarti sulla matematica ed il problem solving.

: in quest’area dovrai concentrarti sulla matematica ed il problem solving. Cultura generale : ripassa gli eventi di storia, la geografia e fenomeni di attualità.

: ripassa gli eventi di storia, la geografia e fenomeni di attualità. Competenze didattiche e psicopedagogiche: non mancheranno domande su teorie e modelli di insegnamento, strategie di didattica e criteri di valutazione.

Come superare il test al meglio, segui questi passi

Per arrivare preparato nel migliore dei modi al test , ti consigliamo di dedicare impegno e costanza. Con la giusta strategia raggiungerai il tuo obiettivo ed entrerai a far parte del corso di studi.

Ecco dei consigli utili:

Inizia a studiare con anticipo : non ridurti all’ultimo, inizia a studiare in anticipo costruendo un piano di studi e suddividere il carico di lavoro in modo equilibrato.

: non ridurti all’ultimo, inizia a studiare in anticipo costruendo un piano di studi e suddividere il carico di lavoro in modo equilibrato. Studia le materie di indirizzo : comprendi a fondo le materie di indirizzo.

: comprendi a fondo le materie di indirizzo. Esercitati con le simulazioni online : le simulazioni online ti daranno modo di iniziare ad approcciarti alla struttura e modalità d’esame che sarà a settembre.

: le simulazioni online ti daranno modo di iniziare ad approcciarti alla struttura e modalità d’esame che sarà a settembre. Gestisci il tempo : non perdere tempo soffermandoti sulle domande che troverai complicate, finisci il test e poi se avanza tempo torna sui quesiti ardui.

: non perdere tempo soffermandoti sulle domande che troverai complicate, finisci il test e poi se avanza tempo torna sui quesiti ardui. Presta attenzione alle domande: leggi attentamente ciò che ti chiede il test, spesso hanno una costruzione particolare e potresti confonderti o non capire cosa chiedono.

Esercitati al test di ammissione a Scienze della Formazione Primaria con le nostre simulazioni e con i test degli anni passati

Sul nostro sito mettiamo a disposizione un’area dove potrai trovare la simulazione del test d’ingresso alla facoltà di Scienze della Formazione Primaria. Svolgendo questo test avrai la possibilità di familiarizzare con la struttura e con le tipologie di domande. Inoltre potrai identificare i tuoi punti deboli ed andare a colmare le lacune in alcune aree. Esercitandoti più volte potrai tenere d’occhio dei tuoi miglioramenti e controllare i miglioramenti che hai nel tempo.

Non perderti novità o informazioni utili, riguardo bandi e statistiche degli anni passati!