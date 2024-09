Scienze della Formazione Primaria, domani il test di ammissione

Il 13 settembre è ormai arrivato e chiunque aspira ad accedere al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria oggi deve fare l’ultimo sprint. Sicuramente quel che è fatto è fatto, ma seguendo questo articolo forse potrai trovare degli importanti spunti per completare la tua preparazione per il test di domani.

Ultime informazioni riguardo al test: data, ora e posti disponibili

Il test di Scienze della Formazione Primaria è un test a livello nazionale, questo significa che per accedere alla facoltà dovrai competere a livello nazionale con tutti gli altri candidati. La selezione del test e delle domande rimangono scelta dell’ateneo, ma modalità e limite posti sono stati decretati dal MUR durante l’estate. Come da decreto, infatti, il test verrà svolto in tutta Italia domani 13 settembre alle ore 11:00. I candidati avranno a disposizione 150 minuti per completare il test, composto da 80 quesiti a risposta multipla.

I posti disponibili, sempre decretati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, saranno circa 11.000, escludendo quelli riservati ad extracomunitari ed a categorie speciali.

Su cosa verterà l’esame di Scienze della Formazione primaria?

L’esame che domani dovrai svolgere è strutturato in modo che vada a toccare tutte le principali discipline che è necessario che tu conosca. Le domande, quindi, verranno suddivise in tre aree disciplinari:

Competenze linguistiche e ragionamento logico (40 quesiti): in questa area dovrai dimostrare le tue capacità di comprensione e di analisi di alcuni testi letterari. Non mancheranno esercizi dove dovrai provare la tua abilità logica e grammaticale, che consigliamo di ripassare in modo approfondito.

in questa area dovrai dimostrare le tue capacità di comprensione e di analisi di alcuni testi letterari. Non mancheranno esercizi dove dovrai provare la tua abilità logica e grammaticale, che consigliamo di ripassare in modo approfondito. Cultura letteraria, storico-sociale e geografica (20 quesiti): in questa sezione invece dovrai provare le tue competenze nelle discipline della letteratura, della storia e della geografia. Troverai domande riguardo autori ed i loro relativi periodi storici, oppure concetti chiave riguardo le scienze sociali o nozioni di geografia. Insomma tutte le materie che compongono la preparazione culturale di base.

in questa sezione invece dovrai provare le tue competenze nelle discipline della letteratura, della storia e della geografia. Troverai domande riguardo autori ed i loro relativi periodi storici, oppure concetti chiave riguardo le scienze sociali o nozioni di geografia. Insomma tutte le materie che compongono la preparazione culturale di base. Cultura matematica-scientifica (20 quesiti): l’ultima sezione è dedicata alla parte scientifica, dove troverai domande riguardanti le aree della matematica, scienze naturali, fisica e materie tecnologiche. Lo scopo è quello di verificare le competenze in ambito scientifico dei candidati.

Allenati con le simulazioni del test di Scienze della Formazione Primaria

