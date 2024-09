Scienze della Comunicazione. TOLC-SU per accedere ai corsi

La facoltà di Scienze della Comunicazione offre un percorso di studi interessante e versatile che ti introdurrà nel mondo della comunicazione, un mondo in continua evoluzione. Grazie a questo studio, potrai accedere ad una vasta gamma di professioni che spaziano tra il mondo della comunicazione, del marketing, dei media e delle relazioni pubbliche.

Cosa prevede il corso in Scienze della Comunicazione

La laurea triennale in Scienze della Comunicazione ti permette di assimilare nozioni di base teoriche e pratiche nell’arte della comunicazione. Al termine del corso avrai tutti gli strumenti necessari per gestire i processi comunicativi in maniera efficace.

Durante i tre anni riceverai una formazione a 360° su tutto ciò che riguarda il campo della comunicazione ed esplorando le discipline fondamentali che ti permetteranno di maturare a livello professionale.

Tra le materie più importanti troviamo:

Sociologia della comunicazione , materia che analizza il ruolo della comunicazione nella società e come i media influenzano la società.

, materia che analizza il ruolo della comunicazione nella società e come i media influenzano la società. Marketing , tramite il quale potrai ideare strategie e tecniche per promuovere i prodotti e servizi che tu, o la tua azienda, offri.

, tramite il quale potrai ideare strategie e tecniche per promuovere i prodotti e servizi che tu, o la tua azienda, offri. Semiotica , è lo studio dei segni grazie al quale potrai analizzare immagini, messaggi e linguaggio.

, è lo studio dei segni grazie al quale potrai analizzare immagini, messaggi e linguaggio. Psicologia della comunicazione , questa materia esplora i processi cognitivi ed emotivi che sono coinvolti nella comunicazione.

, questa materia esplora i processi cognitivi ed emotivi che sono coinvolti nella comunicazione. Comunicazione digitale , dove imparerai ad analizzare l’impatto di internet e dei social media sulla società.

, dove imparerai ad analizzare l’impatto di internet e dei social media sulla società. Produzione multimediale, con la quale otterrai le competenze per creare contenuti multimediali, come video, animazioni e grafiche.

Ma il corso di laurea in Scienze della Comunicazione non si limita solo alla teoria, infatti il corso ti preparerà ad affrontare le sfide che il mondo del lavoro ti pone di fronte. Svilupperai una serie di competenze pratiche soprattutto grazie ad esercitazioni, progetti di gruppo e workshop che questo percorso offre.

Accedi alla facoltà tramite il TOLC-SU

Per accedere alla facoltà di Scienze della Comunicazione dovrai sostenere il test TOLC-SU, un test erogato dalla piattaforma CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso).

L’esame sarà composto da 50 domande a risposta multipla, suddiviso in 3 aree tematiche:

Comprensione del testo e della lingua italiana: 30 quesiti in 60 minuti

Conoscenze e competenze acquisite negli studi: 10 quesiti in 20 minuti

Ragionamento logico: 10 quesiti in 20 minuti

Al termine della prova potrai decidere se svolgere anche l’area di inglese (facoltativa), alla quale sono dedicate 30 domande da svolgere in 15 minuti.

Per la valutazione saranno assegnati i seguenti punteggi:

1 punto per ogni domanda esatta

-0.25 punti per ogni risposta errata

0 punti per le risposte non date

per controllare le date e sedi disponibili per effettuare il test.

Allenati per il test di ammissione con le simulazioni online

Seguire una preparazione al TOLC-SU è fondamentale affinché tu possa arrivare all’esame nel migliore dei modi. Prepararsi con le simulazioni d’esame che mettiamo a disposizione sul nostro sito ti aiuterà ad arrivare al test con più sicurezza.

Svolgendo le simulazioni, avrai la possibilità di familiarizzare con la struttura del test ed il tipo di domande. Inoltre avrai modo di ripassare più argomenti e monitorare i tuoi progressi.

per accedere alle simulazioni per il test di ammissione a Scienze della Comunicazione!