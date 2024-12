Ri-Orientamento Universitario, quanto sei soddisfatto della tua scelta?

Ti è mai capitato di svegliarti nel cuore della notte con l’ansia di aver scelta la facoltà sbagliata? Con il pensiero che gli esami vanno male e la passione per la materia scelta che inizia a scomparire. L’idea di passare altri due anni e mezzo, o forse di più, ti fa venire l’orticaria? Oppure semplicemente senti che qualcosa non va, che forse il corso di laurea che hai scelto non fa per te.

Se ti trovi in questa situazione, non disperarti! Tutti hanno dubbi ed incertezze e la scelta universitaria è spesso una delle scelte più difficili della vita di uno studente.

Per aiutarti a fare chiarezza e prendere una decisione più consapevole, noi di Universita.it abbiamo messo a disposizione un Test di Ri-Orientamento Universitario. Uno strumento che ti aiuterà a valutare il tuo livello di soddisfazione e motivazione riguardo la scelta del percorso di studi che hai intrapreso.

Quando la scelta universitaria non è quella giusta…

La scelta del percorso universitario rappresenta un momento cruciale nella vita di ogni giovane studente. Un momento che segna il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, in cui si definiscono le proprie aspirazioni e si inizia a creare una base per il futuro lavorativo.

Non sempre è facile fare la scelta giusta e spesso la pressione sociale o l’aspettativa familiare possono influenzare questa decisione.

I segnali che la scelta che tu abbia fatto non sia adeguata possono manifestarsi in differenti modi, tra cui:

Scarsa motivazione, quando lo studio inizia a diventare un peso e non si ha un minimo di entusiasmo.

Difficoltà nel superare gli esami, nonostante l’impegno che si impiega i risultati non arrivano.

Mancanza di interesse, le materie non ti appassionano e non vedi l’ora di chiudere i libri o finire la lezione.

Senso di inadeguatezza, ti senti fuori posto.

Ansia e stress, che trasformano la vita universitaria in una fonte di preoccupazione e malessere.

Se riconosci uno di questi segnali, allora potrebbe essere il momento di fermarti e pensare alla tua scelta e capire se questa ti porterà alla professione che veramente desideri.

Il nostro Test di Ri-Orientamento Universitario

Il Test di Ri-Orientamento, messo a disposizione gratuitamente, è uno strumento con il quale potrai valutare la tua situazione di soddisfazione e comprendere se il percorso scelto è quello adatto a te.

Il test è composto da 48 domande, in cui dovrai esprimere un voto di gratificazione da 1 a 5. Le domande vanno ad esplorare vari aspetti della tua esperienza universitaria, come:

Interesse per la materia

Relazioni con compagni e docenti

Metodo di studi

Gestione del tempo e dello stress

Prospettive future

Una volta terminato il test, potrai richiedere un feedback personalizzato che ti aiuterà a riflettere sulla tua scelta ed analizzare le possibili soluzioni alternative. Avrai, inoltre, la possibilità di essere contattato da un esperto che ti fornirà un supporto personalizzato e ti guiderà verso la scelta di un nuovo percorso universitario.

Cambiare la rotta è una scelta coraggiosa!

Non aver paura di cambiare. Il cambiamento non è un fallimento, ma un atto di coraggio e consapevolezza. A volte è necessario fare dei cambiamenti per ritrovare la propria strada e realizzare i propri sogni.

Se quindi ti accorgi, o hai solamente la sensazione, di aver sbagliato strada, vieni a fare il nostro Test di Ri-Orientamento, che potrà aiutarti a comprendere meglio le tue inclinazioni e a prendere una scelta più consapevole per il tuo futuro.

Ricordati che l’università serve a crescere e realizzare i propri sogni. Non accontentarti del percorso che stai facendo se non ti senti soddisfatto, ma cerca la tua strada con coraggio e determinazione!