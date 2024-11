Ri-Orientamento universitario, hai fatto la scelta giusta?

La scelta dell’orientamento universitario è una delle decisioni più importanti e difficili da prendere per la vita di qualsiasi studente. Scegliere il percorso non solo segna l’inizio di un nuovo ciclo di studi, ma rappresenta la strada che ci porterà verso la professione a cui aspiriamo.

Per questo è importante scegliere con cura il percorso da intraprendere, che rispecchi le nostre attitudini, interessi e soprattutto che ci motivi a continuare anche nei momenti più complicati. Tuttavia, non è sempre facile prendere decisioni del genere e spesso si scopre di aver intrapreso un percorso che non corrisponde alle nostre vocazioni.

Se anche tu ti trovi in una situazione in cui ti sei iscritto ad un corso universitario e non sei soddisfatto, che sia una laurea triennale, magistrale o qualsiasi altro, sappi che non è mai tardi per ri-orientarti! Infatti, grazie al nostro Test di Ri-Orientamento potrai avere una valutazione dettagliata del tuo grado di soddisfazione e motivazione riguardo al percorso che hai intrapreso.

A chi è rivolto il test di Ri-Orientamento Universitario?

Il test è destinato a tutti gli studenti che sono iscritti all’università, che sia un corso di laurea triennale o magistrale, o per chi frequenta master o altri percorsi di formazione.

Svolgi il test se:

Hai intrapreso un percorso che non corrisponde alle proprie aspettative ed attitudini.

Sei incerto riguardo alla motivazione che nutri verso questo campo di studi.

Trovi difficile gestire lo studio e ti ritrovi in situazioni di stress.

Vuoi cambiare il tuo percorso ma non sai quale intraprendere.

Perchè fare il test

Spesso, le persone si rendono conto troppo tardi che il percorso che stanno seguendo non corrisponde a ciò che realmente vogliono. Il Test di Ri-Orientamento aiuta a verificare se vi sono discrepanze tra la motivazione, le aspirazioni lavorative e il percorso universitario scelto.

Ricorda sempre che la motivazione è uno dei fattori più importanti per affrontare con successo il percorso accademico. Se sarai motivato, supererai tranquillamente tutto ciò che dovrai affrontare, che sia facile o difficile.

Un altro aspetto importantissimo è il benessere psicologico. Spesso, gli alunni, vivono la vita universitaria con stress continuo, legato ad un corso o esame che devono affrontare e non sempre sono consapevoli dell’impatto di questo sul proprio rendimento e salute mentale.

Come funziona il Test di Ri-orientamento Universitario

Il Test di Ri-Orientamento Universitario è uno strumento messo a disposizione, gratuitamente, per aiutare gli studenti universitari a verificare la compatibilità tra il corso intrapreso e le proprie aspirazioni. Il test è stato sviluppato da esperti del settore e si concentra sull’analizzare il benessere psicologico e motivazionale in relazione alla scelta del corso di studi.

Le domande che troverai, riguarderanno vari aspetti della tua esperienza universitaria, tra cui:

La soddisfazione generale del percorso intrapreso.

Il livello di stress ed ansia che hai in relazione agli impegni della vita universitaria.

La motivazione che hai nell’affrontare gli studi.

Quali sono le tue aspirazioni professionali e se il percorso che stai frequentando le soddisfa.

La percezione che hai delle materie che stai studiando.

In base alle risposte, il test ti fornirà un report dettagliato riguardo il livello di soddisfazione e se la tua scelta è in linea con i tuoi interessi. Nel caso in cui la valutazione sarà negativa ed hai bisogno di apportare cambiamenti, ti verrà fornito il supporto necessario affinché tu possa trovare il percorso adatto a te ed alle tue inclinazioni.

Non è mai troppo tardi per cambiare direzione!

Se quindi senti che il corso scelto non è in sintonia con le tue attitudini ed inclinazioni, sappi che non è mai troppo tardi per cambiare direzione. Grazie al nostro test potrai avere una visione più chiara ed un parere esterno, di professionisti, riguardo al livello di soddisfazione e motivazione che hai.

Sia che tu decida di continuare il percorso scelto, che di intraprendere nuovi orizzonti, l’importante è che la tua scelta ti renda felice e soddisfatto. Solo in tal modo potrai costruire un futuro che rispecchia davvero chi sei e cosa vuoi diventare!